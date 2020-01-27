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Дотянулся до солнца: в США в авиакатастрофе погиб Коби Брайант

Легендарный американский баскетболист погиб при крушении вертолета
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Коби Брайант является одним из самых титулованных баскетболистов США
Фото: REUTERS/Joe Giza
Коби Брайант является одним из самых титулованных баскетболистов США
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В течение 20 сезонов выступал за команду Национальной баскетбольной лиги «Лос-Анджелес Лейкерс». Он стал самым молодым игроком, набравшим 30 тыс. очков
Фото: REUTERS/Aly Song
В течение 20 сезонов выступал за команду Национальной баскетбольной лиги «Лос-Анджелес Лейкерс». Он стал самым молодым игроком, набравшим 30 тыс. очков
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В авиакатастрофе также погибла одна из его дочерей Джанна Мария, всего у спортсмена было четыре ребенка
Фото: REUTERS/Mike Blake
В авиакатастрофе также погибла одна из его дочерей, Джианна Мария, всего у спортсмена было четыре ребенка
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В составе сборной США дважды выигрывал золото олимпиады в 2008 и 2012 годах
Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
В составе сборной США дважды выигрывал золото Олимпиады в 2008 и 2012 годах
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Пятикратный чемпион НБА играл под номерами 8 и 24, которые были выведены клубом из обращения
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS
Пятикратный чемпион НБА играл под номерами 8 и 24, которые были выведены клубом из обращения
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Баскетболист завершил свою спортивную карьеру в 2016 году
Фото: Global Look Press/Paul Kitagaki Jr.
Баскетболист завершил свою спортивную карьеру в 2016 году
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Брайант засветился не только в спорте, но и в шоу-бизнесе. В конце 1990-х он участвовал в рэп-группе CHEIZAW, а в 2000м записал сольный альбом «Visions» и поучаствовал в совместной песне с Destiny's Child
Фото: REUTERS/Soobum Im
Брайант засветился не только в спорте, но и в шоу-бизнесе. В конце 1990-х он участвовал в рэп-группе CHEIZAW, а в 2000-м записал сольный альбом Visions и поучаствовал в совместной песне с Destiny's Child
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Кроме игровых наград Коби стал обладателем «Оскара» за короткометражный фильм «Дорогой баскетбол»
Фото: REUTERS/Mike Blake
Кроме игровых наград Коби стал обладателем «Оскара» за короткометражный фильм «Дорогой баскетбол»
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Суперзвезде баскетбола был 41 год
Фото: REUTERS/Robert Hanashiro
Суперзвезде баскетбола был 41 год
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