Четыре четверти пути: самые памятные события 2010-х

На подходе 2020 год — самое время вспомнить, чем запомнились нам всем прошедшие 10 лет. Войны, катастрофы, протесты — конечно, было всё. Но не только трагедиями останутся в истории эти годы. Воспоминания о главном — в фотогалерее «Известий»