Четыре четверти пути: самые памятные события 2010-х

На подходе 2020 год — самое время вспомнить, чем запомнились нам всем прошедшие 10 лет. Войны, катастрофы, протесты — конечно, было всё. Но не только трагедиями останутся в истории эти годы. Воспоминания о главном — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Kerem Kocalar
Начавшаяся в 2001 году гражданская война в Сирии остается одним из самых опасных конфликтов, чреватых глобальными политическими последствиями
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Фото: Getty Images/Corbis/Sebastian Meyer
Государственный переворот в Ливии в 2011 году завершился убийством Муаммара Каддафи и превращением североафриканской страны в «дикое поле», где царят беззаконие и насилие
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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
Очередной политический кризис на Украине в 2013-2014 годах привел к гибели людей на евромайдане и бегству из страны законно избранного президента Порошенко
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Фото: Getty Images/Chris McGrath
Движение «желтых жилетов» во Франции, Бельгии и Нидерландах (2018–2019) стало символом социальной и экономической нестабильности внутри Европейского союза
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Фото: Getty Images/Chris McGrath
Протесты в Гонконге в 2019 году едва не привели к системному кризису в отношениях между США и КНР
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году стало одним из важнейших событий декады по мнению многих россиян
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Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий
Военные учения «Восток-2018» стали самыми масштабными маневрами армии России с 1981 года
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Фото: Getty Images/Ian MacNicol
XXII зимние Олимпийские игры в Сочи, прошедшие в феврале 2010 года, окончательно вернули Россию на карту мирового спорта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Чемпионат мира по футболу 2018 года открыл миру новый образ России — современной, сильной, дружелюбной страны
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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
2010 год запомнился жителям Северного полушария аномальной жарой, приведшей во многих странах, включая Россию, к катастрофическим пожарам в лесах и на торфяниках
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Фото: Getty Images/Chris McGrath
Мощное землетрясение в Японии в 2011 году стало причиной аварии на АЭС «Фукусима-1»
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Фото: REUTERS/Eric Thayer
Для американцев 2010-е начались с катастрофических торнадо и ураганов «Айрин» (2011) и «Сэнди» (2012), а завершились президентом Трампом
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Фото: Getty Images/Laura Lezza
Лайнер Costa Concordia стал в 2012 году самым большим пассажирским судном, потерпевшим крушение, в истории мореплавания. На борту затонувшего в Средиземном море неподалеку от острова Джилья судна находилось более 4 тыс. человек; 32 погибли
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Фото: Getty Images/Chesnot
В ночь на 16 апреля 2019 года загорелся знаменитый собор Парижской Богоматери — один из символов французской столицы. Несмотря на повреждения, здание удалось спасти
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Фото: Getty Images/Nick Moir/The Sydney Morning Herald
Пожары в лесах Австралии стали одной из самых опасных экологических катастроф 2019 года
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Фото: youtube.com
Вышедший в 2019 году фильм «Мстители: Финал» собрал в прокате $2,8 млрд, став самой прибыльной картиной в истории кинематографа. В целом четыре фильма о команде «Мстителей» принесли создателям около $8 млрд
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Фото: youtube.com
С 2011 по 2019 год весь мир следит за «Игрой престолов» — одним из самых успешных телесериалов в истории
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Фото: Getty Images/Theerawat Kaiphanlert
В 2010 году был построен небоскреб «Бурдж Халифа» в Дубае, по сей день удерживающий звание самого высокого здания в мире (828 м)
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