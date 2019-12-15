Эти илистые прыгуны не поют — в конце концов они рыбы, хотя и земноводные, — а готовятся к схватке за территорию. Фотография победила в разделе «Поведение». Известно около 32 видов илистых прыгунов, обитающих в тропических мангровых лесах. Строение их тела во многом напоминает амфибий, а утолщенные передние плавники позволяют передвигаться по суше. Впрочем, дышат эти удивительные рыбы, как и все другие, жабрами