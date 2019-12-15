Фото: Morgan Bennett-Smith/Royal Society Publishing Photography Competition 2019
Лондонское Королевское общество, одно из старейших в мире научных обществ, подвело итоги ежегодного конкурса на лучшие фотографии, делающие науку понятнее обычным людям. Первое место в категории «Экология» получило фото с рыбой-клоуном, опасливо выглядывающей из щупалец актинии. Эта и другие финалисты конкурса — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Abhijeet Bayani/Royal Society Publishing Photography Competition 2019
Самка бумажной осы Ropalidia marginata охраняет гнездо от возможного нападения самого опасного для этих распространенных в Индии и Юго-Восточной Азии насекомых хищника, тропического шершня Vespa tropica
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Фото: Mikhail Kapychka/Royal Society Publishing Photography Competition 2019
В категории «Астрономия» победителем стал белорус Михаил Капычка, сфотографировавший гало вокруг Луны в небе над лесом в окрестностях Могилева. Этот оптический феномен наблюдается обычно в холода при условии высокой влажности, что приводит к формированию в атмосфере кристаллов льда, вызывающих преломление света
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Фото: James Orr/Royal Society Publishing Photography Competition 2019
Второе место досталось этому кадру, на котором над новозеландским вулканом Таранаки сияют Млечный путь и оба Магеллановых облака, две карликовые галактики в 150 тыс. световых лет
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Фото: Daniel Field/Royal Society Publishing Photography Competition 2019
Эти илистые прыгуны не поют — в конце концов они рыбы, хотя и земноводные, — а готовятся к схватке за территорию. Фотография победила в разделе «Поведение». Известно около 32 видов илистых прыгунов, обитающих в тропических мангровых лесах. Строение их тела во многом напоминает амфибий, а утолщенные передние плавники позволяют передвигаться по суше. Впрочем, дышат эти удивительные рыбы, как и все другие, жабрами
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Фото: Eduardo Sampaio/Royal Society Publishing Photography Competition 2019
Симбиоз охотника и жертвы: синеперый каранкс охраняет медузу-тизаностому не из альтруистических побуждений, а ради питания. Рыба ест щупальца медузы (которые всё равно довольно быстро регенерируются) и не дает более жадным хищникам слопать ее целиком
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Фото: Alwin Hardenbol/Royal Society Publishing Photography Competition 2019
Кедровки, обитающие в болгарском горном массиве Витоша, дерутся за припрятанные под снегом запасы еды
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Фото: Lauren Marchant/Royal Society Publishing Photography Competition 2019
Впечатляющее изображение смерча в канадском приполярье (территория Юкон) получило главный приз в категории «Наука о земле и климатология»
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Фото: R. Vicente Calle/Royal Society Publishing Photography Competition 2019
Вымеобразные облака (Cumulonimbus mammatus) в небе над Вайомингом. Это метеорологическое явление наблюдается при столкновении нисходящих и восходящих потоков в атмосфере, которые и придают облакам столь своеобразную форму
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Фото: James Moore/Royal Society Publishing Photography Competition 2019
Начало извержения вулкана Анак-Кракатау («Дитя Кракатау») в Индонезии в августе 2018 года. Он поднялся из морских вод в 1927 году, спустя 44 года после катастрофического взрыва вулкана Кракатау, уничтожившего одноименный остров
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Фото: Aleks Labuda/Royal Society Publishing Photography Competition 2019
Главный приз в «абсолютном зачете» конкурса достался Алексу Лабуде за фотографию «Квантовые капли». Эти капли силиконового масла прыгают над поверхностью из того же вещества с частотой 15 Герц. Волны, генерируемые каплями на поверхности, аналогичны квантовым волнам, регулирующим динамику квантовых частиц. говоря проще, капли движутся как квантовые частицы, но ведут себя как квантовые волны
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Фото: Anne Weston/Royal Society Publishing Photography Competition 2019
Это сфотографированный под электронным микроскопом фрагмент хирургической нити диаметром 0,25 мм. На поверхности видны остатки тканей пациента
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Фото: Aleks Labuda/Royal Society Publishing Photography Competition 2019
Эта эффектная структура — ферромагнитная жидкость (жидкость, поляризующаяся в присутствии магнитного поля) под электронным микроскопом. Наночастицы магнетита, обеспечивающие свойства жидкости, имеют размер не более 10 нм
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