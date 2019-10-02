Погодные условия: лучшие фотографии на экологическую тематику

Фото: SL Shanth Kumar/2019 Ciwem environmental photographer of the year
Британская благотворительная организация CIWEM подвела итоги ежегодного конкурса «Экологический фотограф года». Победителем стал индиец Шант Кумар с кадром «Прилив приходит в дом», на котором запечатлено затопление рыбацкого поселка в пригороде Мумбаи. Больше конкурсных фотографий — в галерее «Известий»
На весь экран
Фото: Sean Gallagher/2019 Ciwem environmental photographer of the year
Приз «Изменяющаяся среда»: приливная волна из лагуны Фунафути вывернула с корнем деревья на пляже острова Тувалу. Многие тихоокеанские острова рискуют уйти под воду из-за поднимающегося уровня Мирового океана
На весь экран
Фото: Eliud Gil Samaniego/2019 Ciwem environmental photographer of the year
Приз «Городская экология»: так выглядел 1 января 2018 года Мехикали в Мексике, один из самых загрязненных населенных пунктов мира
На весь экран
Фото: Dharshie Wissah/2019 Ciwem environmental photographer of the year
Приз «Вода, равенство и экологичность»: этот маленький кениец вынужден утолять жажду из лужи, поскольку рядом с его деревней нет доступных источников чистой воды
На весь экран
Фото: J Henry Fair/2019 Ciwem environmental photographer of the year
Приз «Климат и энергия»: лес Хамбахер в Германии когда-то был размером с Манхэттен. После того как землю купила энергетическая компания и начала разработку бурого угля, от Хамбахера осталось лишь около 10% деревьев
На весь экран
Фото: Neville Ngomane/2019 Ciwem environmental photographer of the year
Приз «Лучший молодой экофотограф года»: этому носорогу в долине Лимпопо отпиливают рог, чтобы не привлекать к животному внимания браконьеров. Рог носорога считается панацеей в народной медицине Африки и ряда стран Азии. Браконьеры убивают животных, только чтобы завладеть рогом
На весь экран
Фото: Sebnem Coskun/2019 Ciwem environmental photographer of the year
Ныряльщики очищают пролив Босфор от накопившегося мусора
На весь экран
Фото: Amdad Hossain/2019 Ciwem environmental photographer of the year
Женщина спит на кучах мусора у берега реки в столице Бангладеш Дакке
На весь экран
Фото: Aragon Renuncio/2019 Ciwem environmental photographer of the year
Мальчик из Буркина-Фасо играет с пластиковым пакетом. Всё больше стран мира отказываются от использования пластиковой тары и упаковки
На весь экран
Фото: Ian Wade/2019 Ciwem environmental photographer of the year
Чтобы сделать этот кадр с увеличенной выдержкой и использованием четырех вспышек, фотографу потребовалось пять ночей
На весь экран
Фото: Aragon Renuncio/2019 Ciwem environmental photographer of the year
Девочка спит на скамье в школе на границе Буркина-Фасо. Регион Сахель последние 35 лет претерпевает изменение климата. Периоды проливных дождей сменяются затяжными засухами
На весь экран
Фото: Tran Tuan Viet/2019 Ciwem environmental photographer of the year
Ловля рыбы мелкоячеистыми сетями во Вьетнаме грозит уничтожить прибрежную морскую экосистему
На весь экран
Фото: Yousuf Tushar/2019 Ciwem environmental photographer of the year
Бедняки из Бангладеш зарабатывают на жизнь погрузкой угля
На весь экран
Фото: Valerie Leonard/2019 Ciwem environmental photographer of the year
Мусорщики на стихийной свалке неподалеку от Катманду в Непале
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.