Аварийное разледенение: как потепление изменило Скалистые горы

Национальный парк Глейшер, расположенный в Скалистых горах, на территории американского штата Монтана – это десятки ледников, более 130 озер, два десятка водопадов, а также место обитания 132 видов растений, 62 видов млекопитающих, 260 видов птиц. С середины XIX века, окончания так называемого малого ледникового периода, большинство из 150 находящихся в этой местности ледников отступили, а 73% к 1979 году полностью растаяли. С 1950 года среднегодовая температура в Монтане повысилась почти на 3 градуса по Фаренгейту. По прогнозам ученых, если скорость таяния не изменится в ближайшем будущем, это приведет к их полному исчезновению