Аварийное разледенение: как потепление изменило Скалистые горы

Национальный парк Глейшер, расположенный в Скалистых горах, на территории американского штата Монтана – это десятки ледников, более 130 озер, два десятка водопадов, а также место обитания 132 видов растений, 62 видов млекопитающих, 260 видов птиц. С середины XIX века, окончания так называемого малого ледникового периода, большинство из 150 находящихся в этой местности ледников отступили, а 73% к 1979 году полностью растаяли. С 1950 года среднегодовая температура в Монтане повысилась почти на 3 градуса по Фаренгейту. По прогнозам ученых, если скорость таяния не изменится в ближайшем будущем, это приведет к их полному исчезновению
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Фото: Getty Images/Chip Somodevilla
Изменение климата ставит под угрозу в том числе существование произрастающей на высоте более 2 тысяч метров белоствольной сосны, которая является важнейшим источником пищи для многих видов птиц и мелких млекопитающих
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Фото: Getty Images/Chip Somodevilla
Этот вид сосны, который очень медленно растет и восстанавливается, все чаще гибнет в пожарах, подвергается нашествию короедов и заражается пузырчатой ржавчиной, которая ослабляет дерево, снижая его устойчивость к болезням. Во время лесных пожаров 2003 года пострадало более 10% территории парка
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Фото: Getty Images/Chip Somodevilla
Сотрудники национального парка в настоящее время работают над восстановлением леса, который сгорел во время пожара, вспыхнувшего во время грозы в августе 2017 года и охватившего 6872 га территории заповедника
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Фото: Getty Images/Chip Somodevilla
С помощью мулов они доставили на гору 585 двухлетних саженцев белоствольной сосны и оборудование, необходимое для восстановительных работ
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Фото: Getty Images/Chip Somodevilla
Саженцы торопились посадить на месте сгоревшего леса, так как они лучше растут в появившемся в почве плодородном питательном слое
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Фото: Getty Images/Chip Somodevilla
Биолог Тереза Берд копает яму для саженца белоствольной сосны
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Фото: Getty Images/Chip Somodevilla
Активизировавшиеся и расплодившиеся насекомые с 2000 года по настоящее время уничтожили более 2,5 млн га лесов в штате Монтана
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Фото: Getty Images/Chip Somodevilla
Руководитель Общества по сохранению индейских племен кутенай и салиши Майк Дургло осматривает то, что осталось от 2000-летней белоствольной сосны, росшей на территории индейской резервации Флэтхед. Он называет дерево «иллавия», что на его родном языке означает «пра-пра-прадед»
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Фото: Getty Images/Chip Somodevilla
На исследовательской станции в Скалистых горах, в лаборатории пирологии (науки о лесных пожарах), изучают спилы живых и погибших деревьев, которые собирают по всей стране
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Фото: Getty Images/Universal Images/Avalon
Из-за изменения климата лето становится все более жарким и засушливым. С 1970-х годов продолжительность ежегодного сезона лесных пожаров в Скалистых горах увеличилась почти втрое – с 49 до 135 дней
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Фото: Getty Images/Chip Somodevilla
По прогнозам ученых, к середине столетия среднегодовая температура в этой местности возрастет на 3-7 градусов по Фаренгейту
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