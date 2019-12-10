Пух и перья: в Австралии завершился конкурс на лучшие фотографии птиц

В категории «Креатив» награда досталась Кэтрин Вассело. В глазах рябит от больших песочников, снимающихся с места зимовки и отправляющихся на родину — в Россию. Этот вид, находящийся под угрозой исчезновения, эндемичен для нашей страны и гнездится в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке