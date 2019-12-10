Пух и перья: в Австралии завершился конкурс на лучшие фотографии птиц

Австралийское общество наблюдения за птицами BirdLife Australia, объединяющее 150 тыс. бердвотчеров из страны кенгуру, подвело итоги ежегодного конкурса орнитологической фотографии. Победителем стал сделанный Джуном Мацуи портрет шлемоносного казуара из Квинсленда. Эта и другие конкурсные работы — в фотогалерее «Известий»
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Фото: birdlifephotoaward.org.au/John Eley
Победителем в категории «Птицы в ландшафте» стала фотография восточного шилоклювого медососа (дальнего родственника наших воробьев), запечатленного Джоном Эли в процессе кормления на цветущей ксанторрее
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Фото: birdlifephotoaward.org.au/Greg Norman
Радужные щурки в основном питаются пчелами, но этот экземпляр, принесший фотографу Грегу Норману приз в категории «Поведение птиц», решил отобедать диетической бабочкой
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Фото: birdlifephotoaward.org.au/Cathryn Vasseleu
В категории «Креатив» награда досталась Кэтрин Вассело. В глазах рябит от больших песочников, снимающихся с места зимовки и отправляющихся на родину — в Россию. Этот вид, находящийся под угрозой исчезновения, эндемичен для нашей страны и гнездится в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке
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Фото: birdlifephotoaward.org.au/Terry Walker
Малый серёжчатый медосос азартно ловит крылатых муравьиных самок в небе над Тасманией. Кадр, сделанный Терри Уокером, получил главный приз в специальной категории «Медососы»
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Фото: birdlifephotoaward.org.au/John Eley
Эта несчастная сова заблудилась в «каменных джунглях», появившихся на месте эвкалиптового леса, и была сбита грузовиком. Трагичная фотография принесла Джону Эли еще один приз, в категории «Воздействие человека»
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Фото: birdlifephotoaward.org.au/Ofer Levy
Офер Леви получил специальный приз Heritage Expedition за серию фотографий семейства чомг (больших поганок) в их естественной среде обитания на озере Уоллес
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Фото: birdlifephotoaward.org.au/Janette Rodgers
Большая белая цапля и маленькая белая рыбка — за секунду до исчезновения в желудке хищницы (фото Джанетт Роджерс)
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Фото: birdlifephotoaward.org.au/Gary Meredith
Группа радужных щурок встречает рассвет на фотографии Гэри Мередита
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Фото: birdlifephotoaward.org.au/Louisa Kelland
Компания пеликанов в томительном ожидании рыбных отбросов, которые им достаются от рыбаков Нового Южного Уэльса (фото Луизы Келланд)
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Фото: birdlifephotoaward.org.au/Sally Gray
Пара австралийских журавлей готовится к взлету (фото Салли Грей)
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