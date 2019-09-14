Живые и мертвые: лучшие фотографии дикой природы

Британский Музей естественной истории обнародовал лучшие снимки из представленных на традиционный конкурс Wildlife Photographer of the Year. Победителей объявят 15 октября на торжественной церемонии в музее, а пока посмотреть самые интересные из отобранных кадров (всего на конкурс было подано около 50 тыс. заявок из сотни стран) можно в фотогалерее «Известий»