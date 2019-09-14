Живые и мертвые: лучшие фотографии дикой природы

Британский Музей естественной истории обнародовал лучшие снимки из представленных на традиционный конкурс Wildlife Photographer of the Year. Победителей объявят 15 октября на торжественной церемонии в музее, а пока посмотреть самые интересные из отобранных кадров (всего на конкурс было подано около 50 тыс. заявок из сотни стран) можно в фотогалерее «Известий»
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Фото: The Natural History Museum/Thomas P Peschak
Молодой серый кит в лагуне Сан-Игнасио заинтересовался руками туриста. Серые киты обычно зимуют в этом заливе на берегу Мексики и за последние несколько десятилетий практически перестали бояться людей. Животные часто подплывают к лодкам с туристами и позволяют почесывать и гладить себя
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Фото: The Natural History Museum/Peter Haygarth
Редкий случай: на одинокого пожилого гепарда напала стая африканских диких собак, не сумевших перед этим загнать бородавочника и переключившихся на необычную для них добычу. Псам удалось слегка потрепать гепарда, но в конце концов тот сумел убежать
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Фото: The Natural History Museum/Ralf Schneider
Тюлень Уэддела сложил ласты и погрузился в мирный сон на пронизывающем морозе антарктической гавани Ларсена
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Фото: The Natural History Museum/Diana Rebman
Длиннохвостая синица с острова Хоккайдо утоляет жажду при помощи сосульки
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Фото: The Natural History Museum/Matthew Ware
Когда фотограф вместе с патрульными национального парка Бон-Секур в штате Алабама нашли эту морскую черепаху, было уже поздно — рептилия задохнулась из-за намотавшегося на шею троса от выброшенного кем-то в море шезлонга. Атлантическая ридлея — одна из самых редких морских черепах, этому виду угрожает вымирание
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Фото: The Natural History Museum/Minghui Yuan
Куколка китайской бабочки окружает себя тонким коконом, напоминающим сетку для волос. Такая конструкция позволяет защититься от некоторых хищников
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Фото: The Natural History Museum/Carlos Perez Naval
Ленивец из национального парка Собераниа в Панаме оказался идеальной моделью: за несколько часов съемки он почти не сдвинулся с места
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Фото: The Natural History Museum/Fabien Michenet
Малек морского окуня у берегов Таити избрал себе в качестве убежища (и транспортного средства) небольшую медузу
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Фото: The Natural History Museum/Eduardo Del Álamo
Морской леопард преследует субантарктического пингвина у берегов Антарктиды. Пингвин не может улететь, поэтому хищник развлекается игрой со своим будущим обедом. По словам фотографа, леопард гонялся за пингвином около 15 минут, после чего наконец съел птицу
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Фото: The Natural History Museum/Frank Deschandol
Это не инопланетный монстр, а обычный перуанский долгоносик, сквозь которого проросли убившие насекомое споры гриба-паразита
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