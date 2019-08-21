Это естественно: в Австралии назвали победителей премии для фотографов-натуралистов

В Австралии объявили победителей ежегодной премии Australian Geographic Nature Photographer, жюри которой оценивает работы фотографов-натуралистов, посвященные дикой природе самой Австралии, а также Новой Зеландии, Антарктики и Новой Гвинеи. До конца осени снимки можно будет увидеть в музеях Сиднея и Аделаиды. Для тех, кто в ближайшее время добраться до Зеленого континента не сможет, «Известия» собрали галерею с фотографиями победителей. На фото: портрет любопытного варана Мертенса, который занял первое место в номинации «Виды, находящиеся под угрозой»