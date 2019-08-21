Это естественно: в Австралии назвали победителей премии для фотографов-натуралистов

В Австралии объявили победителей ежегодной премии Australian Geographic Nature Photographer, жюри которой оценивает работы фотографов-натуралистов, посвященные дикой природе самой Австралии, а также Новой Зеландии, Антарктики и Новой Гвинеи. До конца осени снимки можно будет увидеть в музеях Сиднея и Аделаиды. Для тех, кто в ближайшее время добраться до Зеленого континента не сможет, «Известия» собрали галерею с фотографиями победителей. На фото: портрет любопытного варана Мертенса, который занял первое место в номинации «Виды, находящиеся под угрозой»
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Главную премию получил снимок «Гибель кита», запечатлевший мертвого финвала у берегов Западной Австралии
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Эта горная ехидна находится на высоте примерно 2 тыс. м над уровнем моря. Фотографу пришлось выслеживать ее два дня, ориентируясь по оставленным на снегу следам. Он получил приз за лучшую серию снимков («Портфолио»)
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Фотография пересохшего озера Кондилла в Австралии была признана лучшей в номинации, посвященной влиянию человека на окружающую среду. Как и несколько других озер, оно было осушено искусственным путем
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Этот яркий бокоплав (один из представителей отряда раков) удостоился первого места в номинации «Маленькие, но могучие»
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Кенгуру во время снежного шторма на территории национального парка Косцюшко, расположенного у подножия одноименной высочайшей горы в Австралии. Снимок получил первое место в номинации, посвященной фотографиям животных в их естественной среде
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«Призраки леса» — снимок светящихся лесных грибов, занявший первое место в номинации «Ботаника»
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Еще один приз за серию снимков получил фотограф, запечатлевший опоссумов в лесах Тасмании
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Победитель в номинации «Пейзаж» — фотография водопадов Баррон в штате Квинсленд
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И еще один победитель в номинации «Портфолио» — один из снимков в серии, посвященной вомбатам в национальном парке Косцюшко
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Первого места среди черно-белых фотографий удостоился снимок мурены в море Банда
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Второе место среди фотографий, посвященных животным в естественной среде их обитания, получил портрет так и оставшегося неопознанным паука на льду
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Второе место среди фотографий, изображающих животных в движении, присуждено шлемовидной бычьей акуле во время удачной охоты у побережья юго-восточной Австралии
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Второе место в номинации «Ботаника» — ричеи, редкие деревья, которые можно найти только на Тасмании, в рассветном солнце
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Второе место в номинации «Черно-белые фотографии» заняла фотография «Беседа королевской пары», на которой изображены тени двух королевских пингвинов, обитающих на острове Южная Георгия
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