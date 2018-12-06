Крупным кланом: как выживают в дикой природе

Фото: British Ecological Society/University of Pretoria/Chris Oosthuizen
Британское экологическое общество подвело итоги ежегодного фотоконкурса, призванного продемонстрировать биологическое разнообразие видов, живущих на Земле. Победителем конкурса в этом году стал Крис Оуштойзен с фотографией под названием «Выделиться из толпы». Королевский пингвин в окружении птенцов был снят на острове Марион, расположенном в Индийском океане и принадлежащем ЮАР
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Фото: British Ecological Society/University of Lisbon/Adrià López Baucells
Первое место среди студентов заняла Адрия Лопез Боселз с работой «Тени в небе». Она сняла процесс охоты летучей мыши на древесную лягушку в бразильском Манаусе
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Фото: British Ecological Society
Студентка-биолог Сандра Анже-Блонден несколько дней следила за этой лисой, обитающей в канадской Арктике. В итоге появилась работа «Лиса на охоте»
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Фото: British Ecological Society/University of Valencia/Roberto García-Roa
«Живое ископаемое» — работа Роберто Гарсии Ро, сделанная в Марокко. Гадюка Авиценны — один из нескольких видов змей, живущих в песке. Каждая чешуйка этого пресмыкающегося имеет форму ложки, что помогает ему быстро зарываться в песок, прячась от хищников, выслеживая добычу или скрываясь от жары
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Фото: British Ecological Society/University of Zurich and Botswana Predator Conservation Trust/Dominik Behr
«Поменялись ролями»: детеныш гиеновидной собаки использует в качестве игрушки дротик с транквилизатором. Этот кадр Доминик Бер снял в дельте реки Окаванго в Ботсване
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Фото: British Ecological Society/Penn State University/Peter J Hudson
Вторая премия конкурса досталась Питеру Хадсону за работу под названием «Опыление», снятую в Аризоне
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Фото: British Ecological Society/University of Valencia/Roberto García-Roa
«Паутина жизни» Роберто Гарсии-Ро получила первое место в номинации «Крупный план»
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Фото: British Ecological Society/University of Lisbon/Adrià López Baucells
Первое место в номинации «Индивидуальности и сообщества» среди студенческих работ получила Адриа Лопез-Боселз за муравьеда в тропическом лесу Амазонки
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Фото: British Ecological Society/University of Pretoria/Chris Oosthuizen
Нападение буревестника на птенца королевского пингвина на острове Марион. Этот снимок Криса Оуштойзена получил первое место в номинации «Динамика экосистем»
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Фото: British Ecological Society/University of Lisbon/Adrià López Baucells
«Летящий под дождем» снят Адрией Лопез-Боселз в бразильском Манаусе
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Фото: British Ecological Society/Mark Tatchell
Утренний разогрев морских игуан на Галапагосских островах снял Марк Татчелл. Ящерицы проделывают это каждый день, перед тем как начать активно двигаться
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Фото: British Ecological Society/University of Plymouth/Alex Edwards
«Смотри мне в глаза»: стеклянная лягушка Алекса Эдвардса, снятая в Коста-Рике
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Фото: British Ecological Society/
Годичные кольца полярной ивы, выросшей в Норвегии, сняла Матильда ле Муллек и стала лучшей в номинации «Искусство экологии» среди студентов
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