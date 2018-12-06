Крупным кланом: как выживают в дикой природе

Британское экологическое общество подвело итоги ежегодного фотоконкурса, призванного продемонстрировать биологическое разнообразие видов, живущих на Земле. Победителем конкурса в этом году стал Крис Оуштойзен с фотографией под названием «Выделиться из толпы». Королевский пингвин в окружении птенцов был снят на острове Марион, расположенном в Индийском океане и принадлежащем ЮАР