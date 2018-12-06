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Крупным кланом: как выживают в дикой природе

Ожившее ископаемое, щенок с транквилизатором, счастье в паутине — лучшие работы фотоконкурса Capturing Ecology
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Пингвины молодые
Фото: British Ecological Society/University of Pretoria/Chris Oosthuizen
Британское экологическое общество подвело итоги ежегодного фотоконкурса, призванного продемонстрировать биологическое разнообразие видов, живущих на Земле. Победителем конкурса в этом году стал Крис Оуштойзен с фотографией под названием «Выделиться из толпы». Королевский пингвин в окружении птенцов был снят на острове Марион, расположенном в Индийском океане и принадлежащем ЮАР
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Лягушка ночью и летучая мышь
Фото: British Ecological Society/University of Lisbon/Adrià López Baucells
Первое место среди студентов заняла Адрия Лопез Боселз с работой «Тени в небе». Она сняла процесс охоты летучей мыши на древесную лягушку в бразильском Манаусе
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Лиса прыгает на охоте
Фото: British Ecological Society
Студентка-биолог Сандра Анже-Блонден несколько дней следила за этой лисой, обитающей в канадской Арктике. В итоге появилась работа «Лиса на охоте»
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Змея
Фото: British Ecological Society/University of Valencia/Roberto García-Roa
«Живое ископаемое» — работа Роберто Гарсии Ро, сделанная в Марокко. Гадюка Авиценны — один из нескольких видов змей, живущих в песке. Каждая чешуйка этого пресмыкающегося имеет форму ложки, что помогает ему быстро зарываться в песок, прячась от хищников, выслеживая добычу или скрываясь от жары
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Животное
Фото: British Ecological Society/University of Zurich and Botswana Predator Conservation Trust/Dominik Behr
«Поменялись ролями»: детеныш гиеновидной собаки использует в качестве игрушки дротик с транквилизатором. Этот кадр Доминик Бер снял в дельте реки Окаванго в Ботсване
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Pollination! Photographed in Arizona, US. Bats act as disease reservoirs for emerging infections. However, studies in Australia show they transmit the Hendra virus to horses and people only when they are starving. Pennsylvania State University has evidence that this is caused by deforestation so it has started rewilding of native trees
Фото: British Ecological Society/Penn State University/Peter J Hudson
Вторая премия конкурса досталась Питеру Хадсону за работу под названием «Опыление», снятую в Аризоне
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Паук в темноте
Фото: British Ecological Society/University of Valencia/Roberto García-Roa
«Паутина жизни» Роберто Гарсии-Ро получила первое место в номинации «Крупный план»
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Зверь на ветке в лесу
Фото: British Ecological Society/University of Lisbon/Adrià López Baucells
Первое место в номинации «Индивидуальности и сообщества» среди студенческих работ получила Адриа Лопез-Боселз за муравьеда в тропическом лесу Амазонки
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Пингвин ест
Фото: British Ecological Society/University of Pretoria/Chris Oosthuizen
Нападение буревестника на птенца королевского пингвина на острове Марион. Этот снимок Криса Оуштойзена получил первое место в номинации «Динамика экосистем»
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Летучая мышь ночью
Фото: British Ecological Society/University of Lisbon/Adrià López Baucells
«Летящий под дождем» снят Адрией Лопез-Боселз в бразильском Манаусе
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Игуана на коряге
Фото: British Ecological Society/Mark Tatchell
Утренний разогрев морских игуан на Галапагосских островах снял Марк Татчелл. Ящерицы проделывают это каждый день, перед тем как начать активно двигаться
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Зеленая лягушка
Фото: British Ecological Society/University of Plymouth/Alex Edwards
«Смотри мне в глаза»: стеклянная лягушка Алекса Эдвардса, снятая в Коста-Рике
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Научное фото под микроскопом
Фото: British Ecological Society/
Годичные кольца полярной ивы, выросшей в Норвегии, сняла Матильда ле Муллек и стала лучшей в номинации «Искусство экологии» среди студентов
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