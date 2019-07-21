Происхождение видов: лучшие аэрофотографии 2019 года

«Лучший вид на этот город — если сесть в бомбардировщик», — написал когда-то Иосиф Бродский. Но, даже не будучи согласным с мнением нобелиата-мизантропа, трудно не согласиться: самые красивые виды любых мест на Земле получаются именно с воздуха. Жюри конкурса #Aerial2019 от приложения AGORA представило коллекцию лучших аэрофотографий этого года, на которых запечатлены не только города, но и природные объекты — к примеру, водопад Мадакарипура на острове Ява. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: VIA AGORA/JAM PRESS/wunderbilder
Склад. Германия
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Фото: VIA AGORA/JAM PRESS/novian_altelucav
Город, который никогда не спит. Джакарта, Индонезия
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Фото: VIA AGORA/JAM PRESS/Luis Ajuriaguerra Saiz
Скейтеры. Бильбао, Испания
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Фото: VIA AGORA/JAM PRESS/phannguyen5285
Ловля рыбы в море. Вьетнам
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Фото: VIA AGORA/JAM PRESS/anskar
Зимняя дорога. Германия
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Фото: VIA AGORA/JAM PRESS/tutul1410
Молитва. Бангладеш
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Фото: VIA AGORA/JAM PRESS/henrydo
Портал в подземный мир. Большой призматический источник, Йеллоустонский национальный парк, США
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Фото: VIA AGORA/JAM PRESS/niroshan_a
Слоны идут на водопой
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Фото: VIA AGORA/JAM PRESS/Phyu Aye Pwint
Река в городе Мандалай, Бирма
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Фото: VIA AGORA/JAM PRESS/i.ride.to.drone
Что изображено на этой фотографии, не смог вспомнить даже сам автор. Однако красиво!
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Фото: VIA AGORA/JAM PRESS/danieldahni
Железнодорожный мост. Западная Ява, Индонезия
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Фото: VIA AGORA/JAM PRESS/charliieb
Таяние льдов
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Фото: VIA AGORA/JAM PRESS/Cameron Aird
Остров-крепость Мон-Сен-Мишель. Нормандия, Франция
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