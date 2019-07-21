Происхождение видов: лучшие аэрофотографии 2019 года

«Лучший вид на этот город — если сесть в бомбардировщик», — написал когда-то Иосиф Бродский. Но, даже не будучи согласным с мнением нобелиата-мизантропа, трудно не согласиться: самые красивые виды любых мест на Земле получаются именно с воздуха. Жюри конкурса #Aerial2019 от приложения AGORA представило коллекцию лучших аэрофотографий этого года, на которых запечатлены не только города, но и природные объекты — к примеру, водопад Мадакарипура на острове Ява. Подробности — в фотогалерее «Известий»