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Баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета в США

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Panoramic
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Двукратный олимпийский чемпион по баскетболу, легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета в Калифорнии, сообщает 26 января TMZ.

Вместе с уже завершившим карьеру спортсменом погибли еще четыре человека.

По данным портала, частный вертолет 41-летнего Брайанта разбился недалеко от Лос-Анджелеса. У спортсмена остались четверо детей. По предварительным данным, супруги с ним на борту не было.

Информацию о крушении вертолета подтвердил офис шерифа. Личности остальных погибших устанавливаются.

Брайант является одним из самых титулованных баскетболистов США. В течение 20 сезонов выступал за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции атакующего защитника. В возрасте 34 лет Брайант стал самым молодым игроком в истории лиги, набрав 30 тыс. карьерных очков. В составе Лейкерс пять раз становился чемпионом, дважды выигрывал золото олимпиады в 2008 и в 2012 годах.

Баскетбольную карьеру Брайант завершил в 2016 году. Через два года получил премию «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм «Дорогой баскетбол».

На счету Брайанта целый ряд рекордов НБА, среди которых самый молодой игрок, выбранный в сборную всех звезд, пятый баскетболист, набравший более 30 тыс. очков.

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