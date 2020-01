Власти подтвердили гибель Коби Брайанта при крушении вертолета

Власти города Калабасас (Калифорния) подтвердили, что на борту потерпевшего 26 января вертолета находился пятикратный чемпион NBA Коби Брайант.

«Вертолет упал в отдаленном районе недалеко от Лас-Виргенеса около 10:00 утра. Никто на земле не пострадал», — говорится в опубликованном в Twitter сообщении.

It is with great sadness that we learn of the death of Kobe Bryant and four others in a helicopter crash in Calabasas. The aircraft went down in a remote field off Las Virgenes around 10:00 this morning. Nobody on the ground was hurt. The FAA and NTSB are investigating.