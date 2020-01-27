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Власти подтвердили гибель Коби Брайанта при крушении вертолета

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Фото: REUTERS/Gene Blevins
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Власти города Калабасас (Калифорния) подтвердили, что на борту потерпевшего 26 января вертолета находился пятикратный чемпион NBA Коби Брайант.

«Вертолет упал в отдаленном районе недалеко от Лас-Виргенеса около 10:00 утра. Никто на земле не пострадал», — говорится в опубликованном в Twitter сообщении.

Авиационные власти США начали расследование трагедии.

Известно, что на борту помимо Брайанта находились еще четыре человека, в том числе его дочь, 13-летняя Джанна Мария. Все погибли.

Случившееся прокомментировал президент США Дональд Трамп.

«Это ужасные новости!» — написал он в Twitter.

Брайант является одним из самых титулованных баскетболистов США. В течение 20 сезонов выступал за команду Национальной баскетбольной лиги «Лос-Анджелес Лейкерс». Он стал самым молодым игроком, набравшим 30 тыс. очков.

В составе сборной США дважды выигрывал золото олимпиады в 2008 и 2012 годах.

Баскетбольную карьеру Брайант завершил в 2016 году.

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