Число жертв при крушении вертолета Коби Брайанта выросло до девяти

Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва заявил, что в разбившемся вертолете с баскетболистом Коби Брайантом было еще восемь человек, сообщает CNN в понедельник, 27 января.

«Никто не выжил. По нашим данным, на борту было девять человек: пилот и восемь пассажиров», — сказал он журналистам, добавив, что пока рано говорить о личностях погибших.

Ранее сообщалось о пяти погибших и о том, что среди жертв крушения были Брайант и его 13-летняя дочь Джианна Мария, которая занималась в юниорской команде по баскетболу.

По информации инсайдера NBA Эдриана Воджнаровски, в вертолете также находилась подруга юной спортсменки по команде и ее родитель, все они направлялись на тренировку по баскетболу.

Sources: Kobe Bryant was on his way to a travel basketball game with his daughter Gianna when the helicopter crashed. Those aboard the helicopter also included another player and parent.