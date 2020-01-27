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Число жертв при крушении вертолета Коби Брайанта выросло до девяти

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Фото: REUTERS/Ringo Chiu
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Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва заявил, что в разбившемся вертолете с баскетболистом Коби Брайантом было еще восемь человек, сообщает CNN в понедельник, 27 января.

Крушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант
В Калифорнии разбился вертолет, среди пассажиров которого были великий американский баскетболист и его дочь

«Никто не выжил. По нашим данным, на борту было девять человек: пилот и восемь пассажиров», — сказал он журналистам, добавив, что пока рано говорить о личностях погибших.

Ранее сообщалось о пяти погибших и о том, что среди жертв крушения были Брайант и его 13-летняя дочь Джианна Мария, которая занималась в юниорской команде по баскетболу.

По информации инсайдера NBA Эдриана Воджнаровски, в вертолете также находилась подруга юной спортсменки по команде и ее родитель, все они направлялись на тренировку по баскетболу.

Личный вертолет баскетболиста разбился 26 января в Калабасасе неподалеку от Лос-Анджелеса. О причинах и обстоятельствах крушения информации нет.

Свои соболезнования уже выразили президент США Дональд Трамп, Международная федерация баскетбола (FIBA), президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, российский хоккеист Александр Овечкин и другие.

Коби Брайант — один из самых титулованных спортсменов в истории. Он пять раз становился чемпионом NBA в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», двукратным олимпийским чемпионом и самым ценным игроком NBA в 2009 и 2010 годах. Он занял четвертое место в списке самых результативных игроков в истории, набрав за карьеру 33643 очка.

Последний матч Коби состоялся в апреле 2016 года.

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