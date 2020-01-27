Крушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант

Один из самых титулованных спортсменов в истории Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Трагическую новость подтвердили родственники легендарного баскетболиста и полиция Лос-Анджелеса. Пятикратному чемпиону NBA был 41 год. Сообщается, что на борту разбившегося в Калифорнии вертолета было еще четыре человека, среди них 13-летняя дочь спортсмена Джианна. Крушение произошло в холмах района неподалеку от Лос-Анджелеса в условиях сильного тумана утром в воскресенье по местному времени.

Предположительно, Коби и Джиджи вместе с еще одной девочкой и ее родителем летели на игру. Брайант тренировал школьную команду Джианны и готовил из нее будущую баскетболистку. У дочери Брайанта уже было неофициальное приглашение от университета Коннектикута, сильнейшей женской программы NCAA.

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, много лет игравший против Коби Брайанта и друживший с ним за пределами корта, поделился своими эмоциями от трагедии.

— Это трагедия, ушла легенда. Как человек, так и спортсмен. Мы всем спортивным миром в шоке, в слезах. 41 год — это не время уходить, мои соболезнования семье. Это ужас и сильнейший удар для всей его великолепной семьи. У меня нет слов, — отметил в разговоре с «Известиями» Андрей Кириленко.

Коби Брайант — один из самых титулованных спортсменов в истории. Пятикратный чемпион и MVP ТИФ-2008 дебютировал за «Лейкерс» в 1996 году и провел в составе клуба все 20 сезонов своей профессиональной карьеры. Таким постоянством могут похвастаться только два профессиональных спортсмена — легендарный капитан хоккейного «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман и знаменитый бейсболист «Нью-Йорк Янкиз» Дерек Джетер.

У «Стейплз-центра» — домашней арены «Лейкерс» — болельщики уже собрали мемориал в память о Коби.

— Коби ближе всех приблизился к Майклу Джордану. Чемпионские титулы и многие индивидуальные награды говорили о его сумасшедшем, неземном таланте. Трудно поверить, что его больше нет с нами, — сказал «Известиям» чемпион NBA, бывший партнер Брайанта по «Лейкерс» Глен Райс.

Путь чемпиона

Завоевав титул чемпиона штата в составе школьной команды, сын игрока NBA Джо «Мармелада» Брайанта Коби собрал пресс-конференцию, на которой заявил, что принял решение перейти в лучшую лигу мира, минуя студенческий баскетбол. До этого ни один защитник не попадал в профи таким путем.

2020-01-26T195023Z_618425283_RC2VNE93QOFW_RTRMADP_3_PEOPLE-KOBE-BRYANT Коби Брайант является одним из самых титулованных баскетболистов США Фото: REUTERS/Joe Giza 2020-01-26T201902Z_78439578_RC2WNE9R73W7_RTRMADP_3_PEOPLE-KOBE-BRYANT В течение 20 сезонов выступал за команду Национальной баскетбольной лиги «Лос-Анджелес Лейкерс». Он стал самым молодым игроком, набравшим 30 тыс. очков Фото: REUTERS/Aly Song 2020-01-26T195025Z_221514645_RC2VNE9FDH8I_RTRMADP_3_PEOPLE-KOBE-BRYANT В авиакатастрофе также погибла одна из его дочерей, Джианна Мария, всего у спортсмена было четыре ребенка Фото: REUTERS/Mike Blake 2020-01-26T195751Z_1909990015_RC2VNE9D1E0I_RTRMADP_3_PEOPLE-KOBE-BRYANT В составе сборной США дважды выигрывал золото Олимпиады в 2008 и 2012 годах Фото: REUTERS/Lucy Nicholson 20120806_zaf_p34_505 Пятикратный чемпион НБА играл под номерами 8 и 24, которые были выведены клубом из обращения Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS 20120812_zaf_j89_092 Баскетболист завершил свою спортивную карьеру в 2016 году Фото: Global Look Press/Paul Kitagaki Jr. 2020-01-26T201439Z_1749781697_RC2WNE9W6KB7_RTRMADP_3_PEOPLE-KOBE-BRYANT Брайант засветился не только в спорте, но и в шоу-бизнесе. В конце 1990-х он участвовал в рэп-группе CHEIZAW, а в 2000-м записал сольный альбом Visions и поучаствовал в совместной песне с Destiny's Child Фото: REUTERS/Soobum Im 2020-01-26T195029Z_266324357_RC2VNE93IXSA_RTRMADP_3_PEOPLE-KOBE-BRYANT Кроме игровых наград Коби стал обладателем «Оскара» за короткометражный фильм «Дорогой баскетбол» Фото: REUTERS/Mike Blake +2020-01-26T200052Z_814287028_RC2WNE9VDRX1_RTRMADP_3_PEOPLE-KOBE-BRYANT Суперзвезде баскетбола был 41 год Фото: REUTERS/Robert Hanashiro

В тот год у «Лейкерс» не было ранних номеров драфта, а драфтовались там будущие звезды: Аллен Айверсон, Рэй Аллен, Стефон Марбери. 13-й выбор принадлежал «Шарлотт Хорнетс». За 15 минут до принятия решения представителям клуба из Северной Каролины кто-то внезапно позвонил и указал, что надо брать Коби. Через 15 дней его обменяли на сербскую звезду лиги Владе Диваца. Поговаривают, что Брайант изначально заявлял, что будет играть в NBA только за один клуб — «Лейкерс». Так и получилось.

Появившись в NBA в 1996 году, 17-летний худощавый паренек (самый юный игрок в истории лиги на тот момент) сразу показал свой характер. Отрезок 1996-го и до первого чемпионства в 2000-м — период становления Коби. Главным на площадке тогда был Шакил О’Нил. Главным вне площадки был Фил Джексон, в свое время приведший «Чикаго Буллз» с Джорданом, Пиппеном и Родманом к шести чемпионским титулам. Главными в городе были болельщики, которые сами выбирают звезд и быстро опускают на землю тех, кто этого не достоин.

С первой проблемой Брайант боролся долго, хотя вместе с Шакилом были добыты три титула. С Джексоном у них было полное взаимопонимание. Точнее, Коби держал всё в себе. Ну а город боготворил его. Точнее, любил за победы клуба и шоу на площадке. Уже тогда все говорили о несовместимости характеров Коби и Шака, но тогда был гений Джексона, который умело распутывал этот клубок змей.

Но и его усилий оказалось недостаточно, когда в 2004 году Шакил по каким-то причинам (казалось бы, при чем тут Коби?) ушел в «Майами Хит». Справиться с Брайантом было невозможно. Его желание побеждать всех перевесило заслуги игроков, столько лет боровшихся за славное имя «Лейкерс». Возможно, руководство клуба сделало важнейший стратегический шаг, отдав бразды правления в руки самого большого эгоиста в истории баскетбола. Целых пять лет Коби играл на свою статистику, лишь изредка думая о команде. Отсюда куча индивидуальных рекордов, титулы самого ценного игрока Матча всех звезд, постоянное присутствие в символической первой пятерке лиги, золото Олимпийских игр, несколько скандалов…

Алмаз, найденный на задворках Филадельфии, превратился в сверкающий бриллиант баскетбольного мира. Vino («Молодое вино») превратился в Black Mamba («Черную мамбу»), которая обладала только одним инстинктом — инстинктом убийцы. Проигранный финал 2008 года был случайностью, что подтвердили следующие два сезона: два титула чемпиона NBA, выигранные без Шакила, доказали всему миру, кто здесь лучший баскетболист на данный момент.

Весь мир был у ног Коби. Только Брайант был против такого развития событий. Уход из спорта Шакила О’Нила уже не играл большой роли: Большой Аристотель давно не мелькал среди раздражителей Коби. Пару сезонов он разрывался между желанием побить показатель результативности Майкла Джордана и нежеланием организма испытывать космические перегрузки. Бесконечные операции на ахиллах, плече, пальце сделали свое дело. В 2014 году Брайант — скорее по инерции — наконец обошел Майкла Джордана в списке лучших снайперов за всю историю NBA. Дальше жить на площадке было не нужно. Команда уже не представляла собой ничего серьезного, никому и ничего доказывать было не надо. И тогда менеджмент «Лейкерс» пошел на беспрецедентный шаг. Осенью 2015 года Коби объявил, что начинает свой последний сезон, а клуб — о его прощальном турне.

Последний матч Коби состоялся в апреле 2016 года. Средняя цена билета составила $1766, что сделало это мероприятие самым дорогим в истории баскетбола. Брайант набрал в той встрече 60 очков.

Символично, что минувшей ночью с третьей строчки в списке самых результативных игроков в истории NBA Брайанта сместил новый лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс.