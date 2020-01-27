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Президент РФБ Кириленко отреагировал на гибель Коби Брайанта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ), бывший баскетболист НБА Андрей Кириленко назвал ужасной новость о гибели пятикратного чемпиона лиги Коби Брайанта.

Кириленко отметил, что играл в НБА в одно время с Брайантом, и по завершении карьеры спортсмены остались друзьями.

«Это ужасная новость. Мы не так давно общались, столько планов у него было. Коби — мое поколение игроков, самый лучший баскетболист, когда я играл в прайме», — цитирует его ТАСС.

Личный вертолет Коби Брайанта разбился 26 января неподалеку от Лос-Анджелеса. На борту помимо него находились еще четыре человека, в том числе 13-летняя дочь спортсмена. Все погибли.

Брайант является пятикратным чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», двукратным олимпийским чемпионом и самым ценным игроком НБА в 2009 и 2010 годах. Он занял четвертое место в списке самых результативных игроков в истории, набрав за карьеру 33643 очка.

Новость о его гибели прокомментировал президент США Дональд Трамп.

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