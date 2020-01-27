Прямой эфир

Известные спортсмены выразили соболезнования в связи с гибелью Коби Брайанта

0
Фото: Global Look Press/Sebastien Meunier/imago-images
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футболисты Лионель Месси, Криштиану Роналду и Артем Дзюба, теннисист Рафаэль Надаль и чемпион NBA Майкл Джордан 27 января выразили соболезнования в связи со смертью баскетболиста Коби Брайанта.

Крушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант
В Калифорнии разбился вертолет, среди пассажиров которого были великий американский баскетболист и его дочь

«Я любил Коби, он был мне как младший брат. Мы часто разговаривали, и я буду очень скучать по этим беседам. Он был сильным соперником и одним из величайших игроков», — рассказал Джордан Associated Press.

В своем Instagram Месси назвал Брайанта «настоящим гением», а Роналду описал погибшего баскетболиста как легенду и «источник вдохновения для очень многих».

«Проснувшись, я узнал ужасную новость о трагической гибели одного из величайших спортсменов в мире. Погибли Коби Брайант, его дочь Джанна и другие пассажиры. Мои соболезнования. Я в шоке», — рассказал Надаль в Twitter.

Нападающий «Зенита» и российской сборной по футболу Дзюба также высказался о смерти Брайанта, написав, что спортсмен навсегда останется в памяти, передает «Газета.ru».

Личный вертолет баскетболиста разбился 26 января в Калабасасе неподалеку от Лос-Анджелеса. О причинах и обстоятельствах крушения информации нет. На борту с Брайантом и его дочерью Джианной Марией находился 56-летний тренер колледжа Orange Coast Джон Альтобелли cо своей супругой Кери и 13-летней дочерью Алиссой, которая была подругой Джианны по баскетбольной команде. Уточняется, что все они направлялись на баскетбольную тренировку в соседний город.

Ранее сообщалось, что всего в крушении погибли девять человек.

В американском Национальном совете по безопасности на транспорте заявили, что направят команду из 18 специалистов на место крушения, а также проверят историю пилота и технические данные борта. По информации издания, спортсмен и его спутники разбились на двухмоторном Sikorsky S-76.

В настоящее время известно, что вертолет летел со скоростью около 160 узлов (296 км/ч) и снижался со скоростью более 1,2 км/мин при падении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти подтвердили гибель Коби Брайанта при крушении вертолета
Президент РФБ Кириленко отреагировал на гибель Коби Брайанта

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020