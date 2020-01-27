Известные спортсмены выразили соболезнования в связи с гибелью Коби Брайанта

Футболисты Лионель Месси, Криштиану Роналду и Артем Дзюба, теннисист Рафаэль Надаль и чемпион NBA Майкл Джордан 27 января выразили соболезнования в связи со смертью баскетболиста Коби Брайанта.

«Я любил Коби, он был мне как младший брат. Мы часто разговаривали, и я буду очень скучать по этим беседам. Он был сильным соперником и одним из величайших игроков», — рассказал Джордан Associated Press.

В своем Instagram Месси назвал Брайанта «настоящим гением», а Роналду описал погибшего баскетболиста как легенду и «источник вдохновения для очень многих».

«Проснувшись, я узнал ужасную новость о трагической гибели одного из величайших спортсменов в мире. Погибли Коби Брайант, его дочь Джанна и другие пассажиры. Мои соболезнования. Я в шоке», — рассказал Надаль в Twitter.

Нападающий «Зенита» и российской сборной по футболу Дзюба также высказался о смерти Брайанта, написав, что спортсмен навсегда останется в памяти, передает «Газета.ru».

Личный вертолет баскетболиста разбился 26 января в Калабасасе неподалеку от Лос-Анджелеса. О причинах и обстоятельствах крушения информации нет. На борту с Брайантом и его дочерью Джианной Марией находился 56-летний тренер колледжа Orange Coast Джон Альтобелли cо своей супругой Кери и 13-летней дочерью Алиссой, которая была подругой Джианны по баскетбольной команде. Уточняется, что все они направлялись на баскетбольную тренировку в соседний город.

Ранее сообщалось, что всего в крушении погибли девять человек.

В американском Национальном совете по безопасности на транспорте заявили, что направят команду из 18 специалистов на место крушения, а также проверят историю пилота и технические данные борта. По информации издания, спортсмен и его спутники разбились на двухмоторном Sikorsky S-76.

В настоящее время известно, что вертолет летел со скоростью около 160 узлов (296 км/ч) и снижался со скоростью более 1,2 км/мин при падении.