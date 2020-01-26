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Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Число погибших из-за землетрясения на востоке Турции увеличилось до 35. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщает NTV.

Ранее телеканал говорил о 33 погибших.

Дрожь земли: в Турции произошло землетрясение
Среди пострадавших более 1 тыс. человек

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, более 100 человек продолжают получать медицинскую помощь в больницах.

25 января сообщалось о 29 погибших и 1466 пострадавших.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Турции 24 января. Эпицентр находился в районе города Сивридже в провинции Элязыг. Кроме того, произошло более 200 повторных подземных толчков.

Полностью разрушено 30 зданий. Еще одно строение получило существенные повреждения. После землетрясения несколько тысяч турецких граждан вынуждены были провести ночь на улице. При этом населению не рекомендовано возвращаться в поврежденные здания из-за вероятности новых подземных толчков и опасности обрушений.

Власти страны направили в пострадавший регион более 400 спасательных команд.

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