Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали в Турции
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу на востоке Турции. Об этом 24 января сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр на своей странице в Twitter.
Сейсмологи отметили, что толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.
О пострадавших информации нет.
11 январе землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Стамбуле. Его эпицентр находился в акватории Мраморного моря в районе города Силиври. Сильнее всего подземные толчки ощущались в близлежащих провинциях, а также в самой турецкой столице.
Как отмечало Hürriyet, землетрясение спровоцировало панику среди местных жителей, люди вышли на улицу.
«РИА Новости» со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции отметило, что разрушений из-за землетрясения не последовало, информации о пострадавших не поступало.