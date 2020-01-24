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Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали в Турции

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Фото: ТАСС/Wally Santana
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Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу на востоке Турции. Об этом 24 января сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр на своей странице в Twitter.

Сейсмологи отметили, что толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.

О пострадавших информации нет.

11 январе землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Стамбуле. Его эпицентр находился в акватории Мраморного моря в районе города Силиври. Сильнее всего подземные толчки ощущались в близлежащих провинциях, а также в самой турецкой столице.

Как отмечало Hürriyet, землетрясение спровоцировало панику среди местных жителей, люди вышли на улицу.

«РИА Новости» со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции отметило, что разрушений из-за землетрясения не последовало, информации о пострадавших не поступало.

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