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Число пострадавших при землетрясении в Турции превысило 1,2 тыс. человек

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Фото: REUTERS/Stringer
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При землетрясении в Турции пострадали 1243 человека. Такие данные представили в Агентстве по чрезвычайным ситуациям страны.

Дрожь земли: в Турции произошло землетрясение
Среди пострадавших более 1 тыс. человек

Большинство пострадавших — жители провинций Элязыг (843 человека) и Малатья (226 человек), передает «Газета.ру».

Из-за стихийного бедствия разрушены 30 зданий. Еще одно строение получило существенные повреждения.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Турции 24 января. Сейсмологи отметили, что толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии. Зафиксировано более 200 повторных подземных толчков.

После землетрясения несколько тысяч турецких граждан вынуждены были провести ночь на улице. Число погибших, по последним данным, достигло 22.

Власти страны направили в пострадавший регион более 400 спасательных команд. Управление по чрезвычайным ситуациям дало рекомендации не возвращаться в поврежденные здания в случае возможного возникновения новых подземных толчков.

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