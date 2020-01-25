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Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за погибших при землетрясении в Турции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью людей и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в турецкой провинции Элязыг. Об этом в субботу, 25 января, сообщается на официальном сайте Кремля.

«В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в телеграмме.

Ранее в этот же день стало известно, что число погибших при землетрясении в Турции возросло до 22, более 1 тыс. человек ранены.

Кроме этого, сообщается, что в регионе зафиксировано более 200 повторных подземных толчков.

Власти страны направили в регион более 400 спасательных команд. Управление по чрезвычайным ситуациям дало рекомендации не возвращаться в поврежденные здания в случае возможного возникновения новых подземных толчков.

Землетрясение магнитудой 6,8 в турецких восточных провинциях Малатья и Элязыг произошло 24 января. Сейсмологи отметили, что толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.

После землетрясения несколько тысяч турецких граждан вынуждены были провести ночь на улице.

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