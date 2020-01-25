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Тысячи граждан Турции провели ночь на улице после землетрясения

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Фото: ТАСС/EPA/STR
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Несколько тысяч турецких граждан вынуждены были провести ночь на улице после землетрясения в восточной части страны, передает Technoea News в субботу, 25 января.

Турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD) призвало жителей не возвращаться в поврежденные здания из-за опасности дальнейших подземных толчков. Власти страны направили палатки и одеяла в район, где температура воздуха ночью была ниже нуля.

Землетрясение магнитудой 6,8 в турецких восточных провинциях Малатья и Элязыг произошло 24 января. Сейсмологи отметили, что толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.

В результате землетрясения погиб 21 человек и более тысячи жителей получили различные травмы.

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