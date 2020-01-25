Опубликовано видео последствий землетрясения в Турции

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлены последствия мощного землетрясения в турецких провинциях Малатья и Элязыг.

Подземные толчки магнитудой 6,8, а также 30 последующих афтершоков зафиксировали в районе города Сивридже вечером 24 января.

На кадрах видны разрушенные жилые дома, запечатлена работа спасателей.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 19 человек, пострадали 772. В зоне землетрясения работают 493 команды спасателей.

Сейсмологи отметили, что землетрясение ощущалось также в Израиле, Ираке и Сирии.