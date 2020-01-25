Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 19 человек

По уточненным данным, жертвами сильного землетрясения на востоке Турции стали 19 человек, еще 772 пострадали, сообщает в субботу, 25 января, министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«Мы потеряли 19 граждан. У нас 221 человек пострадал в Малатье и 551 — в Элязиге», — приводит его слова издание Anadolu.

Ранее сообщалось о 18 погибших и 553 пострадавших людях в результате стихии. Кроме того, спасатели пытаются достать из-под завалов порядка 30 человек.

24 января в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Сейсмологи отметили, что толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.

Согласно данным Агентства по чрезвычайным ситуациям Турции, на месте бедствия работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций.