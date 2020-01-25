Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 18 человек
Минимум 18 человек погибли и 553 пострадали во время землетрясения на востоке Турции, заявил журналистам глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
«В провинции Элязыг погибли 13 человек, в Малатье — пять. Госпитализированы или обратились за медицинской помощью 553 человека», — приводит слова Сойлу «РИА Новости».
До этого сообщалось о гибели 15 человек и 300 пострадавших. Кроме того, по мнению спасателей, по меньшей мере 30 человек еще находятся под завалами.
24 января в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Сейсмологи отметили, что толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.
Согласно данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, на месте бедствия работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций.