Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 14

Число погибших во время землетрясения на востоке Турции увеличилось до 14 человек, пострадавших более 300, сообщает 25 января ТАСС со ссылкой на данные управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

Ранее сообщалось о гибели восьми человек.

Кроме того, есть данные о людях, которые могут находиться под завалами.

24 января в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Сейсмологи отметили, что толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.