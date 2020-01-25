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Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 14

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Фото: REUTERS
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Число погибших во время землетрясения на востоке Турции увеличилось до 14 человек, пострадавших более 300, сообщает 25 января ТАСС со ссылкой на данные управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

Ранее сообщалось о гибели восьми человек.

Кроме того, есть данные о людях, которые могут находиться под завалами.

24 января в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Сейсмологи отметили, что толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.

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