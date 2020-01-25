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Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 15 человек

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Фото: Global Look Press/Depo Photos
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По состоянию на 01:00 мск 25 января число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 15 человек. Под завалами остаются не менее 30 человек, еще 300 пострадали. Об этом сообщил глава МВД Турции.

24 января вблизи турецкого города Сивридже в провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 6,8. Подземные толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии. Как пишет ТАСС, среди раненых и погибших граждан России нет.

За ходом спасательных работ, в которых участвуют порядка 493 бригад, следит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, экстренные службы принимают все необходимые меры.

«Я желаю нашим братьям, погибшим в результате землетрясения, милосердия Аллаха, а раненым — быстрого исцеления», — написал он в Twitter.

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