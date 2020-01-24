Как минимум четыре человека погибли при землетрясении в Турции

По меньшей мере четыре человека погибли из-за землетрясения на востоке Турции, заявил 24 января глава МВД страны Сулейман Сойлу.

«При землетрясении погибли четыре наших гражданина — два в провинции Малатья и двое в провинции Элязыг», — приводит его слова NTV.

Изначально Сойлу говорил об одном погибшем.

В этот же день стало известно, что в восточной части Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Сейсмологи отметили, что толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии. Министерство внутренних дел страны сообщало о двух пострадавших в результате бедствия. Российское посольство заявило, что граждан страны среди пострадавших нет.