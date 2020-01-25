Дрожь земли: в Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 24 января в турецких провинциях Малатья и Элязыг. По последним данным, погибло 22 человека, еще более тысячи получили ранения. Первые кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Ali Balikci
Спасатели ведут поиск выживших после землетрясения
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Volkan Kasik
Власти страны направили в регион более 400 спасательных команд
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Volkan Kasik
Местный житель Басри Кара потерял брата в результате стихии
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Фото: REUTERS/Stringer
Управление по чрезвычайным ситуациям дало рекомендации не возвращаться в поврежденные здания в случае возможного возникновения новых подземных толчков
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Фото: REUTERS/Stringer
Несколько тысяч турецких граждан вынуждены были провести ночь на улице. Власти страны направили палатки и одеяла в район, где температура воздуха ночью была ниже нуля
Сейсмологи отметили, что толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Kerem Kocalar
Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью людей и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением
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Фото: REUTERS/Stringer
«В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в телеграмме российского президента
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Anil Bagrik
Местные жители в ожидании спасателей в зоне разрушений
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Ali Balikci
В регионе было зафиксировано более 200 повторных толчков
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