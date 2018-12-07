Застывшая катастрофа: жизнь в Гюмри и Спитаке спустя 30 лет после землетрясения

Ровно 30 лет назад, 7 декабря 1988 года, в Армении произошло Спитакское землетрясение — крупнейшее за всю историю сейсмологических наблюдений в регионе. Его жертвами стали 25 тыс. человек, еще около полумиллиона остались без крова. Сильнее всего пострадали оказавшийся в эпицентре город Спитак (он был практически стерт с лица земли) и второй по величине город Армении, Гюмри. Восстановить их до конца до сих пор так и не удалось. Как выглядит жизнь в них сегодня — в галерее «Известий»
На весь экран
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
В день землетрясения, 7 декабря 1988 года, Спитак был почти полностью разрушен всего за полминуты — на тот момент в нем жило около 16 тыс. человек
На весь экран
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Восстановление города идет уже три десятилетия — процесс периодически приостанавливался из-за экономических и политических кризисов в стране, в том числе после распада СССР
На весь экран
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Жительница Спитака, Анур Чинаян, держит в руках фотографию сына Оганеса, погибшего при землетрясении, — всего в городе тогда погибло около 4 тыс. человек
На весь экран
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Еще от 14 тыс. до 17 тыс. человек погибли в Ленинакане — втором по величине городе Армении, который сегодня называется Гюмри. Он расположен в 44 км от Спитака и подземными толчками также был разрушен почти полностью
На весь экран
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
В нем, как и в Спитаке, до сих пор не удалось завершить восстановление, несмотря на помощь, которую оказывали Армянской ССР (в том числе сразу после трагедии) не только Россия и соседние республики, но и еще 111 стран мира, включая Великобританию, Францию и Израиль
На весь экран
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Сегодня Гюмри, древний город, основанный еще до нашей эры, по большей части состоит из невысоких новостроек
На весь экран
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Получить собственную квартиру с центральным отоплением удалось не всем — многие живут в частных домах или времянках, которые топят дровами (на фото — продажа дров на одной из улиц города)
На весь экран
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Так выглядят дома в Гюмри, которые жители строили из подручных материалов
На весь экран
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Житель Гюмри Фрунзе Акопян показывает фотографию племянниц — девочки погибли при землетрясении
На весь экран
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Еще к 25-летию трагедии, в 2013 году, армянские СМИ посчитали, что на восстановление пострадавших регионов (помимо крупных городов, пострадали еще около 300 сел) за всё время было потрачено около $1 млрд. В Гюмри до сих пор существуют здания, построенные добровольцами еще в конце 1980-х. Например, бывший немецкий госпиталь, который сегодня функционирует как гостиница. Другие здания, наоборот, стоят заброшенными — как этот дом на фото
На весь экран
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
В момент землетрясения население города составляло более 230 тыс. человек. После этого цифра провалилась до чуть более чем 120 тыс. И с тех пор значительно выше уже не поднималась. На фото: местный житель, строитель Карен Меликсельтсян в часовне на улице Абовяна в Гюмри
На весь экран
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Землетрясение унесло не только человеческие жизни — тогда из строя было выведено около 40% всего промышленного потенциала Армении. Восстановить его стране так и не удалось. До катастрофы Гюмри был крупным промышленным центром, но сегодня часть предприятий по-прежнему лежит в руинах
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.