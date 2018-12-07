Застывшая катастрофа: жизнь в Гюмри и Спитаке спустя 30 лет после землетрясения

Ровно 30 лет назад, 7 декабря 1988 года, в Армении произошло Спитакское землетрясение — крупнейшее за всю историю сейсмологических наблюдений в регионе. Его жертвами стали 25 тыс. человек, еще около полумиллиона остались без крова. Сильнее всего пострадали оказавшийся в эпицентре город Спитак (он был практически стерт с лица земли) и второй по величине город Армении, Гюмри. Восстановить их до конца до сих пор так и не удалось. Как выглядит жизнь в них сегодня — в галерее «Известий»