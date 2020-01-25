Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 29, пострадавших — до 1466. Об этом 25 января сообщило турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось о 22 погибших и 1243 пострадавших.

Из-под обломков спасатели извлекли 43 человека, уточняет «Газета.ру».

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Турции 24 января. Эпицентр находился в районе города Сивридже в провинции Элязыг. Кроме того, произошло более 200 повторных подземных толчков.

Полностью разрушено 30 зданий. Еще одно строение получило существенные повреждения. После землетрясения несколько тысяч турецких граждан вынуждены были провести ночь на улице. При этом населению не рекомендовано возвращаться в поврежденные здания из-за вероятности новых подземных толчков и опасности обрушений.

Власти страны направили в пострадавший регион более 400 спасательных команд.