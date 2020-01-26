Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 31. Об этом 26 января сообщает агентство Anadolu со ссылкой на спасательные службы.

Данные об изменении числа раненых не приводятся. 25 января сообщалось о 29 и 1466 пострадавших.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Турции 24 января. Эпицентр находился в районе города Сивридже в провинции Элязыг. Кроме того, произошло более 200 повторных подземных толчков.

Полностью разрушено 30 зданий. Еще одно строение получило существенные повреждения. После землетрясения несколько тысяч турецких граждан вынуждены были провести ночь на улице. При этом населению не рекомендовано возвращаться в поврежденные здания из-за вероятности новых подземных толчков и опасности обрушений.

Власти страны направили в пострадавший регион более 400 спасательных команд.

Накануне сообщалось, что в турецком городе Элязыг через сутки после землетрясения спасатели извлекли из-под завалов двухлетнюю девочку. Она находится в сознании, ее госпитализировали. Также под завалами обнаружена выжившая мать ребенка, работы по извлечению которой всё еще продолжаются.