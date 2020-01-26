В Турции из-под завалов спустя сутки спасли двухлетнюю девочку

В турецком городе Элязыг через сутки после разрушительного землетрясения спасатели извлекли из-под завалов двухлетнюю девочку. Об этом 25 января сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

По его словам, ребенок в сознании. Под завалами разрушенного здания девочка находилась вместе с матерью. Операция по спасению женщины продолжается, она также в сознании и получает от спасателей питание и лекарства.

Ребенок госпитализирован, пишет «РИА Новости».

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Турции поздно вечером 24 января. Эпицентр находился в районе города Сивридже в провинции Элязыг.

Сейсмологи зафиксировали 228 повторных толчков магнитудой 4 и более.

Землетрясение ощущалось в 10 турецких провинциях, а также в соседних странах — Сирии и Израиле. Число погибших на вечер 25 января составляет 29 человек. Пострадали 1466 человек, еще 43 спасатели извлекли из-под завалов. Разрушено не менее 30 зданий.