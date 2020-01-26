Прямой эфир

В Турции из-под завалов спустя сутки спасли двухлетнюю девочку

0
Фото: REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В турецком городе Элязыг через сутки после разрушительного землетрясения спасатели извлекли из-под завалов двухлетнюю девочку. Об этом 25 января сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

По его словам, ребенок в сознании. Под завалами разрушенного здания девочка находилась вместе с матерью. Операция по спасению женщины продолжается, она также в сознании и получает от спасателей питание и лекарства.

Ребенок госпитализирован, пишет «РИА Новости».

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Турции поздно вечером 24 января. Эпицентр находился в районе города Сивридже в провинции Элязыг.

Сейсмологи зафиксировали 228 повторных толчков магнитудой 4 и более.

Землетрясение ощущалось в 10 турецких провинциях, а также в соседних странах — Сирии и Израиле. Число погибших на вечер 25 января составляет 29 человек. Пострадали 1466 человек, еще 43 спасатели извлекли из-под завалов. Разрушено не менее 30 зданий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дрожь земли: в Турции произошло землетрясение
Среди пострадавших более 1 тыс. человек
Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за погибших при землетрясении в Турции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020