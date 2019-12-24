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Моралес пообещал вернуться в Боливию через год

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Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
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Экс-президент Боливии Эво Моралес выразил уверенность в том, что к следующему католическому Рождеству он вернется на родину, сообщает во вторник, 24 декабря, Reuters.

Моралес на данный момент находится в Аргентине, где получил политическое убежище. 29 декабря в Буэнос-Айресе пройдет собрание партии бывшего боливийского лидера «Движение к социализму» (MAS), на котором будут избраны кандидаты от коалиции на весенних президентских выборах в Боливии. Моралес выразил уверенность, что его партия вернет президентство, и уже к следующему Рождеству он будет на родине.

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«Я вернусь. В целях безопасности я не могу вдаваться в подробности относительно плана возвращения в Боливию. Но нужно возвращаться в свою страну», — рассказал Моралес агентству.

15 декабря и.о. главы Боливии Жанин Аньес объявила, что в ближайшее время будет выписан ордер на арест Эво Моралеса за неуважение конституции страны, а также за «подстрекательство к мятежу и терроризму». В ответ Моралес обвинил Аньес в диктатуре.

Моралес объявил о своей отставке с президентского поста 10 ноября после многочисленных акций протеста. Народные волнения в стране были вызваны критикой со стороны боливийской оппозиции и Организации американских государств процесса голосования на президентских выборах страны, проведенных 25 октября.

После того как Моралес покинул Боливию, полномочия президента страны временно приняла на себя сенатор Жанин Аньес.

24 ноября нижняя палата парламента Боливии в первом чтении приняла закон о проведении всеобщих выборов, который запрещает Моралесу баллотироваться.

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