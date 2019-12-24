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Моралес отказался баллотироваться на пост вице-президента Боливии

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Фото: REUTERS/Edgard Garrido
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Экс-президент Боливии Эво Моралес не будет претендовать на пост вице-президента страны на весенних выборах. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости», опубликованном во вторник, 24 декабря.

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«Я никогда не думал о выдвижении своей кандидатуры на пост вице-президента, это не в наших планах», — сообщил Моралес.

Отмечается, что по новому избирательному закону лицам, которые руководили страной два срока подряд, запрещено баллотироваться в президенты.

При этом в Боливии в ходе избирательной кампании кандидат в президенты идет в паре с претендентом на пост вице-президента.

10 ноября Моралес, избранный президентом в четвертый раз, объявил об отставке после многочисленных акций протеста. Те, в свою очередь, были вызваны критикой со стороны боливийской оппозиции и Организации американских государств процесса голосования на президентских выборах страны, проведенных 25 октября.

После того как Моралес покинул Боливию, получив политическое убежище в Мексике, полномочия президента страны временно приняла на себя сенатор Жанин Аньес.

24 ноября нижняя палата парламента Боливии в первом чтении приняла закон о проведении всеобщих выборов, который запрещает Моралесу баллотироваться.

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