В Боливии выпишут ордер на арест Моралеса

Ордер на арест бывшего президента Боливии Эво Моралеса будет выписан в ближайшие дни, заявила журналистам в субботу и.о. главы страны Жанин Аньес.

По ее словам, Моралес проявлял неуважение к конституции страны, и его действия можно квалифицировать как «подстрекательство к мятежу и терроризму».

«Разумеется, в ближайшие несколько дней этот ордер на арест будет выдан, потому что мы уже подали соответствующие ходатайства», — цитирует Аньес ТАСС.

Она также обратилась к Моралесу с просьбой «оставить Боливию в покое» и не вмешиваться в предстоящие выборы президента.

12 декабря Моралес прибыл в Аргентину, которая в ближайшее время предоставит ему статус беженца.

10 ноября он объявил об отставке с поста президента после многочисленных акций протеста. Те в свою очередь были вызваны критикой со стороны боливийской оппозиции и организации американских государств процесса голосования на президентских выборах страны, проведенных 25 октября.

После того как Моралес покинул Боливию, полномочия президента страны временно приняла на себя сенатор Жанин Аньес.

24 ноября нижняя палата парламента Боливии в первом чтении приняла закон о проведении всеобщих выборов, который запрещает Моралесу баллотироваться.