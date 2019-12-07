Бывший президент Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу

Экс-президент Боливии Эво Моралес в пятницу, 6 декабря, вылетел из Мексики, где он получил политическое убежище, на Кубу. Об этом сообщил представитель мексиканского МИД Роберто Веласко.

По его словам, Моралес уведомил о временном характере поездки, сообщает «РИА Новости».

Как отмечает агентство, в окружении Моралеса уточнили, что бывший лидер отправился на Кубу для медицинской консультации.

В свою очередь, Габриэла Монтаньо, занимавшая пост министра здравоохранения в правительстве Моралеса заявила агентству Reuters, что у экс-президента на Кубе назначена встреча с командой кубинских врачей, занимавшимися его лечением в Боливии.

10 ноября президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке после многочисленных акций протеста. Те, в свою очередь, были вызваны критикой со стороны боливийской оппозиции и Организации американских государств процесса голосования на президентских выборах страны, проведенных 25 октября.

После того как Моралес покинул Боливию, получив политическое убежище в Мексике, полномочия президента страны временно приняла на себя сенатор Жанин Аньес.