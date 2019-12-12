Бывший президент Боливии Эво Моралес прибыл в Аргентину

Экс-президент Боливии Эво Моралес прибыл в Аргентину для получения статуса беженца. Об этом в четверг, 12 декабря, заявила министр иностранных дел страны Фелипе Сола.

«Он только что прибыл в Международный аэропорт Эсейса, и, предполагаю, что он прибыл, чтобы остаться», — рассказала она в эфире телеканала TN, передает «РИА Новости». Также Сола отметила, что бывшего главу Боливии сопровождал его вице-президент Альваро Гарсия Линера.

Отмечается, что внешнеполитическое ведомство Аргентины дало им убежище и в ближайшее время предоставит статус беженцев.

Ранее 7 декабря представитель мексиканского МИДа Роберто Веласко, что Моралес вылетел из Мексики на Кубу для медицинской консультации. Габриэла Монтаньо, занимавшая пост министра здравоохранения в правительстве Моралеса, заявила агентству Reuters, что у экс-президента на Кубе назначена встреча с командой кубинских врачей, занимавшимися его лечением в Боливии.

10 ноября президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке после многочисленных акций протеста. Те, в свою очередь, были вызваны критикой со стороны боливийской оппозиции и Организации американских государств процесса голосования на президентских выборах страны, проведенных 25 октября.

После того как Моралес покинул Боливию, получив политическое убежище в Мексике, полномочия президента страны временно приняла на себя сенатор Жанин Аньес.

24 ноября нижняя палата парламента Боливии в первом чтении приняла закон о проведении всеобщих выборов, который запрещает Моралесу баллотироваться.