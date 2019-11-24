В Боливии одобрили законопроект о проведении новых выборов президента

Нижняя палата парламента Боливии в первом чтении приняла закон о проведении всеобщих выборов, который запрещает Эво Моралесу баллотироваться и аннулирует его октябрьскую победу. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Документ передан на подпись временному президенту Жанин Аньес. Он запрещает выставлять свои кандидатуры на выборах лицам, ранее занимавшим эту должность два срока подряд, а также устанавливает крайний срок для избрания членов Высшего избирательного суда.

10 ноября Моралес объявил об отставке после того, как этого потребовал глава вооруженных сил страны Уильямс Калиман. Призыв о сложении полномочий прозвучал на фоне акций протеста после его победы на выборах, поскольку подсчет голосов вызвал критику как со стороны боливийской оппозиции, так и со стороны организации американских государств, которая наблюдала за процессом голосования.

13 ноября полномочия президента страны временно приняла на себя сенатор Жанин Аньес. В тот же день ушедший в отставку Моралес заявил, что госпереворот, произошедший в его стране, инициирован США. По словам Моралеса, ранее Вашингтон навязал народу Венесуэлы правление Гуайдо, а сейчас провозгласил боливийским президентом Аньес.