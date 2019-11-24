И.о. президента Боливии отвергла законопроект о защите Моралеса

Временный президент Боливии Жанин Аньес отказалась подписывать закон, предусматривающий защиту бывшего главы государства Эво Моралеса от уголовного преследования.

По ее словам, государство не может предоставлять защиту тем, кто «обманывал боливийцев, подвергал их преследованию и насмехался над ними».

«Я приняла ясное и твердое решение, я не буду подписывать этот закон», — цитирует Аньес газета El Deber.

Ранее, 23 ноября, партия сторонников Моралеса «Движение к социализму» (MAS) представила законопроект об освобождении экс-главы государства, а также бывшего вице-президента Альваро Гарсии Линеры от уголовного преследования. В документе также говорится, что правительство должно предоставить всем бывшим чиновникам право покинуть страну.

10 ноября Моралес объявил об отставке после того, как этого потребовал глава вооруженных сил страны Уильямс Калиман. Призыв о сложении полномочий прозвучал на фоне акций протеста после его победы на выборах, поскольку подсчет голосов вызвал критику как со стороны боливийской оппозиции, так и со стороны Организации американских государств, которая наблюдала за процессом голосования.

13 ноября полномочия президента страны временно приняла на себя сенатор Жанин Аньес. В тот же день ушедший в отставку Моралес заявил, что госпереворот, произошедший в его стране, инициирован США. По словам Моралеса, ранее Вашингтон навязал народу Венесуэлы правление Гуайдо, а сейчас провозгласил боливийским президентом Аньес.

23 ноября сенат Боливии принял законопроект, который аннулирует победу Моралеса на выборах президента.