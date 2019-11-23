Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах президента

Сенат Боливии в субботу, 23 ноября, принял законопроект, который аннулирует победу Эво Моралеса на выборах президента, прошедших в стране 20 октября. Документ также определяет порядок новых выборов главы государства и конгресса.

«Всеобщие выборы, состоявшиеся 20 октября 2019 года, и их результаты признаются лишенными юридической силы. Предполагается проведение новых всеобщих выборов для избрания президента, вице-президента, сенаторов, депутатов и представителей надгосударственных парламентских органов на период конституционного мандата 2020 года», — говорится в тексте законопроекта, опубликованном в сообщении палаты в Twitter.

После сената документ рассмотрит палата депутатов, потом он поступит на подпись президенту.

10 ноября Моралес объявил об отставке после того, как этого потребовал глава вооруженных сил страны Уильямс Калиман. Призыв о сложении полномочий прозвучал на фоне акций протеста после его победы на выборах, поскольку подсчет голосов вызвал критику как со стороны боливийской оппозиции, так и со стороны организации американских государств, которая наблюдала за процессом голосования.

13 ноября полномочия президента страны временно приняла на себя сенатор Жанин Аньес. 14 ноября и.о. президента Боливии заявила о признании президентом Венесуэлы лидера оппозиционеров Хуана Гуайдо, а не действующего главу государства Николаса Мадуро.

В тот же день ушедший в отставку Моралес заявил, что госпереворот, произошедший в его стране, инициирован США. По словам Моралеса, ранее Вашингтон навязал народу Венесуэлы правление Гуайдо, а сейчас провозгласил боливийским президентом Аньес.

15 ноября новая глава МИД Боливии Карен Лонгарик заявила, что республика прекращает дипотношения с Венесуэлой. Лонгарик также объявила о выходе Боливии из Боливарианского альянса народов Америки. На фоне этой ситуации в стране продолжились массовые акции протеста.