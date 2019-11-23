Нарышкин заявил об участии США в кризисе в Боливии

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил об участии США в политическом кризисе в Боливии. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщает «РИА Новости».

«Да, участвуют», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По мнению Нарышкина, ситуация в стране будет урегулирована не скоро.

«Качаться будет долго», — отметил он, добавив, что США необходим политический кризис, чтобы «сменить политический вектор» в Боливии.

20 ноября глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин отметил, что указом временного главы Боливии силовые структуры и армия освобождены от ответственности за применение насилия против манифестантов, назвав происходящее «тревожным моментом».

10 ноября президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке на фоне акций протеста. 13 ноября полномочия президента страны временно приняла на себя сенатор Жанин Аньес. 14 ноября и.о. президента Боливии заявила о признании президентом Венесуэлы лидера оппозиционеров Хуана Гуайдо, а не действующего главу государства Николаса Мадуро.

В тот же день ушедший в отставку Моралес заявил, что госпереворот, произошедший в его стране, инициирован США. По словам Моралеса, ранее Вашингтон навязал народу Венесуэлы правление Гуайдо, а сейчас провозгласил боливийским президентом Аньес.

15 ноября новая глава МИД Боливии Карен Лонгарик заявила, что республика прекращает дипотношения с Венесуэлой. Лонгарик также объявила о выходе Боливии из Боливарианского альянса народов Америки. На фоне этой ситуации в стране продолжились массовые акции протеста.