Прямой эфир

ВВС Боливии отвергли обвинения Моралеса в покушении

0
Фото: REUTERS/Carlos Jasso
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Командование ВВС Боливии отвергло обвинения бывшего президента страны Эво Моралеса, который ранее заявил, что за крушением его вертолета стоит главком военно-воздушных сил.

В ВВС заявили в официальном Twitter, что причины этого происшествия определит совместная группа по расследованию воздушных инцидентов в сотрудничестве с персоналом, обеспечивающим безопасность воздушных судов.

Моралес 21 ноября заявил, что жесткая посадка его вертолета 4 ноября была следствием покушения на его жизнь. По слова экс-лидера, за этим стоит командующий ВВС генерал Хорхе Терсерос.

Ранее сообщалось, что причиной жесткой посадки вертолета, перевозившего Моралеса, стала поломка хвостового винта во время взлета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Моралес заявил о намерении перепроверить результаты выборов в Боливии
Новые власти Боливии подготовят международный иск против Моралеса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019