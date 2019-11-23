ВВС Боливии отвергли обвинения Моралеса в покушении

Командование ВВС Боливии отвергло обвинения бывшего президента страны Эво Моралеса, который ранее заявил, что за крушением его вертолета стоит главком военно-воздушных сил.

В ВВС заявили в официальном Twitter, что причины этого происшествия определит совместная группа по расследованию воздушных инцидентов в сотрудничестве с персоналом, обеспечивающим безопасность воздушных судов.

Моралес 21 ноября заявил, что жесткая посадка его вертолета 4 ноября была следствием покушения на его жизнь. По слова экс-лидера, за этим стоит командующий ВВС генерал Хорхе Терсерос.

Ранее сообщалось, что причиной жесткой посадки вертолета, перевозившего Моралеса, стала поломка хвостового винта во время взлета.