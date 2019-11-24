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Партия Моралеса намерена защитить его от уголовного преследования

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Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
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Партия сторонников бывшего президента Боливии Эво Моралеса «Движение к социализму» (MAS) представила законопроект о его освобождении от уголовного преследования. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщает издание Pagina 7.

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Отмечается, что цель этого закона — подтвердить и гарантировать основные гражданские, политические права и конституционные гарантии для общественных лидеров, руководителей профсоюзов и граждан «и запретить аресты, задержания и судебные разбирательства». Речь идет в том числе о Моралесе и бывшем вице-президенте Альваро Марсело Гарсии Линере.

Законопроект был внесен в сенат.

Накануне министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо подал в прокуратуру ходатайство о возбуждении в отношении Моралеса уголовного дела о подстрекательстве к мятежу и терроризму.

В субботу сенат Боливии принял законопроект, признающий недействительной победу Моралеса на президентских выборах 20 октября и определяющий порядок проведения новых выборов президента и конгресса.

10 ноября Моралес объявил об отставке после того, как этого потребовал глава вооруженных сил страны Уильямс Калиман. Призыв о сложении полномочий прозвучал на фоне акций протеста после его победы на выборах, поскольку подсчет голосов вызвал критику как со стороны боливийской оппозиции, так и со стороны организации американских государств, которая наблюдала за процессом голосования.

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