Моралес назвал признаком диктатуры ордер на его арест

Ордер на арест бывшего президента Боливии Эво Моралеса говорит о диктаторском характере политики исполняющей обязанности главы страны Жанин Аньес. Об этом заявил сам Моралес в Twitter в воскресенье, 15 декабря.

«Коммунистка Аньев, как и в диктатурах, объявляет ордер на арест моей персоны за терроризм и подстрекательство к мятежу. Когда те, кто совершил мятеж, терроризм и геноцид, были она, (один из лидеров ноябрьских антиправительственных протестов Луис Фернандо — ред.) Камачо и (соперник Моралеса на выборах Карлос) Меса», — написал экс-президент.

По мнению бывшего боливийского лидера, именно они причастны к похищениям и убийствам «его братьев и сестер».

Ранее 15 декабря и.о главы Боливии Жанин Аньес объявила, что в ближайшие будет выписан ордер на арест Эво Моралеса за неуважение конституции страны, а также за «подстрекательство к мятежу и терроризму».

10 ноября президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке после многочисленных акций протеста. Те, в свою очередь, были вызваны критикой со стороны боливийской оппозиции и Организации американских государств процесса голосования на президентских выборах страны, проведенных 25 октября.

После того как Моралес покинул Боливию, получив политическое убежище в Мексике, полномочия президента страны временно приняла на себя сенатор Жанин Аньес.

24 ноября нижняя палата парламента Боливии в первом чтении приняла закон о проведении всеобщих выборов, который запрещает Моралесу баллотироваться.