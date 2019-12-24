Трамп обозвал Пелоси сумасшедшей и обвинил в попытке захватить сенат

Президент США Дональд Трамп назвал спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси сумасшедшей и обвинил ее в намерении затянуть проведение процедуры импичмента в сенате.

«Какое право имеет сумасшедшая Нэнси задерживать судебный процесс в сенате. Никакого! <…> Эта охота на ведьм должна сейчас закончиться в суде сената или ее проигрышем», — написал Трамп в своем Twitter.

....What right does Crazy Nancy have to hold up this Senate trial. None! She has a bad case and would rather not have a negative decision. This Witch Hunt must end NOW with a trial in the Senate, or let her default & lose. No more time should be wasted on this Impeachment Scam! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2019 г.

Также он добавил, что Пелоси «делает всё возможное», чтобы отсрочить передачу обвинительного заключения, которое, по мнению Трампа, не поддержит ни один республиканец. Президент обвинил Пелоси в намерении захватить сенат, а лидера демократов в сенате Чака Шумера — в стремлении взять судебный процесс под свой контроль.

Осенью в США демократы запустили процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу. Они обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла Джо Байдена.

18 декабря палата представителей США (нижняя палата парламента) утвердила обе статьи обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента: препятствие работе конгресса и злоупотребление властью. Теперь обвинительное заключение переходит в сенат (верхняя палата парламента), который контролируют республиканцы.

Предполагалось, что конгрессмены в среду должны были рассмотреть резолюцию, в которой были бы обозначены имена выступающих на стороне обвинения законодателей. Однако Пелоси заявила, что демократы не могут назначить обвинителей и передать статьи, пока не узнают, «что из себя будет представлять процесс» в верхней палате. При этом она не ответила на вопрос о том, может ли она гарантировать, что обвинение поступит в сенат.

В свою очередь, Трамп сказал, что демократы нарушают американскую конституцию, затягивая передачу обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента в сенат. Также он неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством.

В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить Трампу новые обвинения.