Прямой эфир
Сюжет:

Трамп обозвал Пелоси сумасшедшей и обвинил в попытке захватить сенат

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп назвал спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси сумасшедшей и обвинил ее в намерении затянуть проведение процедуры импичмента в сенате.

«Какое право имеет сумасшедшая Нэнси задерживать судебный процесс в сенате. Никакого! <…> Эта охота на ведьм должна сейчас закончиться в суде сената или ее проигрышем», — написал Трамп в своем Twitter.

Также он добавил, что Пелоси «делает всё возможное», чтобы отсрочить передачу обвинительного заключения, которое, по мнению Трампа, не поддержит ни один республиканец. Президент обвинил Пелоси в намерении захватить сенат, а лидера демократов в сенате Чака Шумера — в стремлении взять судебный процесс под свой контроль.

Осенью в США демократы запустили процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу. Они обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла Джо Байдена.

18 декабря палата представителей США (нижняя палата парламента) утвердила обе статьи обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента: препятствие работе конгресса и злоупотребление властью. Теперь обвинительное заключение переходит в сенат (верхняя палата парламента), который контролируют республиканцы.

Предполагалось, что конгрессмены в среду должны были рассмотреть резолюцию, в которой были бы обозначены имена выступающих на стороне обвинения законодателей. Однако Пелоси заявила, что демократы не могут назначить обвинителей и передать статьи, пока не узнают, «что из себя будет представлять процесс» в верхней палате. При этом она не ответила на вопрос о том, может ли она гарантировать, что обвинение поступит в сенат.

В свою очередь, Трамп сказал, что демократы нарушают американскую конституцию, затягивая передачу обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента в сенат. Также он неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством.

В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить Трампу новые обвинения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп призвал к немедленному началу процесса по импичменту в сенате
Путин усомнился в поддержке сенатом США решения об импичменте Трампу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019