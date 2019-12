Трамп обозвал Пелоси сумасшедшей и обвинил в попытке захватить сенат

Президент США Дональд Трамп назвал спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси сумасшедшей и обвинил ее в намерении затянуть проведение процедуры импичмента в сенате.

«Какое право имеет сумасшедшая Нэнси задерживать судебный процесс в сенате. Никакого! <…> Эта охота на ведьм должна сейчас закончиться в суде сената или ее проигрышем», — написал Трамп в своем Twitter.

....What right does Crazy Nancy have to hold up this Senate trial. None! She has a bad case and would rather not have a negative decision. This Witch Hunt must end NOW with a trial in the Senate, or let her default & lose. No more time should be wasted on this Impeachment Scam!