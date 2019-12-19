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Путин усомнился в поддержке сенатом США решения об импичменте Трампу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин выразил сомнения, что сенат США поддержит решение об импичменте действующему главе Белого дома Дональду Трампу. Об этом он заявил в четверг, 19 декабря, на ежегодной большой пресс-конференции.

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Российский лидер отметил, что импичмент является продолжением внутриполитической борьбы, и подчеркнул, что такое решение — это «результат поражения демократов на прошлых президентских выборах». Кроме того, Путин усомнился в том, что президентство Трампа заканчивается.

Также глава государства заявил, что Россия заинтересована в развитии и сохранении отношений с Соединенными Штатами «вне зависимости от того, кто сидит в Белом доме».

18 декабря палата представителей США утвердила обе статьи обвинения против президента страны в рамках процедуры импичмента. Теперь обвинительное заключение переходит в сенат, который контролируют республиканцы. Трамп назвал голосование в палате представителей Конгресса в рамках процедуры импичмента политическим самоубийством Демократический партии.

Процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу был запущен в США осенью. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла Джо Байдена.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствуют 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.

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