Кандидаты в президенты США от демократов поддержали импичмент Трампа

Бывший вице-президент США Джо Байден и большинство кандидатов в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии поддержали голосование палаты представителей в поддержку импичмента американского лидера Дональда Трампа.

«Президент Трамп злоупотребил своей властью, нарушил присягу и предал нашу нацию. Это торжественный момент для нашей страны. Но в США никто не стоит выше закона — даже президент», — написал Байден на своей странице в Twitter 19 декабря.

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс в своем Twitter заявил, что этот день — «печальный, но необходимый день для американской демократии». Он добавил, что лидер республиканского большинства в сенате конгресса Митч Макконнелл должен провести полноценное и справедливое судебное разбирательство, чтобы привлечь Трампа к ответственности.

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на своей странице в соцсети написала, что сенаторы США дают клятву поддерживать и защищать Конституцию, а не президента Соединенных Штатов. По ее мнению, американцы ожидают честного процесса по делу об импичменте, этого же требует и Конституция.

«Сегодня конгрессу пришлось защищать верховенство закона, нашу национальную безопасность и нашу демократию от президента, который ставит свои интересы выше интересов Америки», — присоединился к высказываниям мэр Саут-Бенда Пит Бутиджич. Он отметил, что Штатам больше, чем когда-либо, необходимо руководство, которое сможет «собрать обломки и повести страну вперед».

Сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер подчеркнул, что это разбирательство требует беспристрастного и тщательного анализа доказательств, а член кабинета министров бывшего президента США Барака Обамы Хулиан Кастро написал, что Макконнелл находится в сговоре с Белым домом и призвал его отказаться от судебного процесса, так как сенат должен «выполнить свой конституционный долг».

К ним присоединились и другие сенаторы.

18 декабря палата представителей США утвердила обе статьи обвинения против президента страны в рамках процедуры импичмента. Теперь обвинительное заключение переходит в сенат, который контролируют республиканцы. Трамп назвал голосование в палате представителей конгресса в рамках процедуры импичмента политическим самоубийством Демократический партии.

Процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу был запущен в США осенью. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла Джо Байдена.