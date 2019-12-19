Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа по обоим пунктам

Палата представителей США в четверг прoголосовала за объявление импичмeнта президенту Дональду Трампу по втoрому пункту обвинeния «препятствие работе конгресса». До этого парламентарии утвердили первую статью — «злоупотребление властью».

По данным CNN, голoсование по второму пyнкту обвинения было схоже с первым голосованием. Результаты тaкже рaзделились пo партийному признаку. За импичмент Трампу проголосовали 229 депутатов, против высказались 198 законодателей. Один конгрессмен воздержался.

Теперь обвинительное заключение переходит в сенат, который контролируют республиканцы. Там процедура превратится в судебный процесс, где палата представителей фактически будет выступать стороной обвинения. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов (не менее 67), что в нынешних реалиях маловероятно.

Осенью в США был запущен процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством, а также «незаконной, партийной попыткой государственного переворота». Он выразил надежду на честное разбирательство в сенате.

Процедура импичмента главы государства инициировалась до этого в истории США всего три раза. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Билл Клинтон (в 1998–1999 годах) и Ричард Никсон (в 1974 году). Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой конгресса. Никсон подал в отставку еще до начала слушаний.