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Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа по первой статье

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Фото: REUTERS
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Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа по статье «злоупотребление властью».

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Как сообщает CNN, результаты поделились по партийному признаку — парламентское большинство в лице демократов (230 человек, в том числе 1 независимый депутат) поддержало импичмент, а республиканцы (197 парламентариев, в том числе два демократа) высказались против. Претендент на номинацию Демократической партии в президенты США Тулси Габбард — воздержалась.

До голосования конгрессмены заседали более 11 часов. Демократы пытались принять первую статью импичмента — «злоупотребление властью» — простым видимым большинством присутствующих в зале, но республиканцы настояли на поименном голосовании.

Теперь палате представителей предстоит утвердить второй пункт обвинения «препятствие работе Конгресса».

После голосования обвинительное заключение будет передано в Сенат Конгресса, где процедура превратится в судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют функции присяжных. Чтобы импичмент был объявлен, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Осенью в США был запущен процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством, а также «незаконной, партийной попыткой государственного переворота». Он выразил надежду на честное разбирательство в сенате.

Процедура импичмента главы государства инициировалась до этого в истории США всего три раза. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Билл Клинтон (в 1998-1999 годах) и Ричард Никсон (в 1974 году). Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон подал в отставку еще до начала слушаний.

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