Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа по первой статье

Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа по статье «злоупотребление властью».

Как сообщает CNN, результаты поделились по партийному признаку — парламентское большинство в лице демократов (230 человек, в том числе 1 независимый депутат) поддержало импичмент, а республиканцы (197 парламентариев, в том числе два демократа) высказались против. Претендент на номинацию Демократической партии в президенты США Тулси Габбард — воздержалась.

До голосования конгрессмены заседали более 11 часов. Демократы пытались принять первую статью импичмента — «злоупотребление властью» — простым видимым большинством присутствующих в зале, но республиканцы настояли на поименном голосовании.

Теперь палате представителей предстоит утвердить второй пункт обвинения «препятствие работе Конгресса».

После голосования обвинительное заключение будет передано в Сенат Конгресса, где процедура превратится в судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют функции присяжных. Чтобы импичмент был объявлен, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Осенью в США был запущен процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством, а также «незаконной, партийной попыткой государственного переворота». Он выразил надежду на честное разбирательство в сенате.

Процедура импичмента главы государства инициировалась до этого в истории США всего три раза. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Билл Клинтон (в 1998-1999 годах) и Ричард Никсон (в 1974 году). Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон подал в отставку еще до начала слушаний.