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Трамп назвал процесс своего импичмента «попыткой госпереворота»

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Процесс импичмента президента США Дональда Трампа является «незаконной, партийной попыткой государственного переворота». Об этом американский лидер написал в письме к спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, опубликованном телеканалом CNN во вторник, 17 декабря.

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«Этот импичмент представляет собой беспрецедентное и неконституционное злоупотребление властью со стороны законодателей», — отметил американский лидер накануне предстоящего голосования по импичменту в палате представителей США.

Помимо этого Трамп обвинил Пелоси в отсутствии уважения к американскому народу: «У вас, видимо, так мало уважения к американскому народу, что вы ожидаете, что они поверят, что вы лоббируете импичмент спокойно, сдержанно и неохотно».

Ранее 17 декабря опрос показал наивысший рейтинг одобрения Дональда Трампа со стороны избирателей за полгода. Так, 43% респондентов высказались, что поддерживают американского лидера.

Осенью в США был запущен процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В частности, сообщается, что Трамп во время своего июльского телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским просил того провести расследование в отношении Байдена и его сына Хантера, угрожая заморозить военную помощь Киеву.

Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством. Он также выразил надежду на честное разбирательство в сенате.

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